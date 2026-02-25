¿Qué dice el Meteocat sobre el regreso de las lluvias? El tiempo se estabiliza en Catalunya

Hoy, miércoles 25 de febrero de 2026, Catalunya vivirá un día sereno con cielos despejados o poco cubiertos por nubes altas, que se concentrarán más en el tercio oeste del territorio, tal como indican las previsiones del Meteocat.

Además, se formarán nubes bajas en algunas zonas del prelitoral y, sobre todo, en el litoral, extendiéndose de manera más notable en el extremo sur y la Costa Brava; sin embargo, estas se romperán y dispersarán hacia el mediodía, permitiendo mayor claridad en el cielo.

Sin gota de lluvia (ni hoy, ni pronto)

Las precipitaciones están completamente descartadas para esta jornada en cualquier punto de Catalunya, garantizando un día seco de principio a fin. Esta ausencia de lluvia forma parte de una tendencia más amplia este invierno, donde las borrascas como Pedro u Oriana han traído vientos intensos pero pocas lluvias generalizadas, limitándose las precipitaciones a nevadas aisladas en los Pirineos.

Según los datos meteorológicos recientes, no hay indicios inmediatos de un cambio significativo, y la sequía podría prolongarse al menos unos días más, con probabilidades bajas de chubascos hasta finales de la próxima semana en las comarcas más húmedas del norte.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso moderado en gran parte del territorio, con caídas más acusadas en el litoral y prelitoral, donde el ambiente se notará más fresco comparado con días anteriores. En Ponent, en cambio, las temperaturas podrían repuntar ligeramente, alcanzando valores algo más elevados que la media invernal reciente.

Se esperan máximas entre 13 y 16 grados en la mayoría de zonas de Catalunya, con mínimas nocturnas entre los 5 y los 8 grados en el interior y algo más suaves en la costa, ideales para actividades al aire libre sin pasar demasiado calor.

Respecto a la gran pregunta, el Meteocat no apunta a lluvias inminentes: los modelos sugieren una estabilidad anticiclónica, con posibles inestabilidades débiles hacia el fin de semana en Pirineus o Prepirineo, pero nada generalizado.