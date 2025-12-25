"Lo que dice la letra pequeña es...": David Batrina, experto administrativo, aclara algo crucial sobre Bizum en 2026

Existe mucha incertidumbre sobre lo que ocurrirá con Bizum a partir de 2026 a causa de las nuevas medidas que Hacienda tomará con respecto a los pagos que se hagan utilizando la aplicación en el futuro.

Sobre todo, porque la Agencia Tributaria no ha sido del todo clara en relación a ello. No obstante, el experto administrativo David Batrina lanzaba su propia explicación a través de La2Cat.

"La letra pequeña lo que dice es que mayor información es mayor control", asegurando que la intención del Gobierno es tener más vigilados a los autónomos y pequeñas empresas en España.

Para ello, y esto es algo que ya se sabía, las entidades bancarias estarán obligadas a emitir datos sobre estas transacciones de manera periódica a la Agencia Tributaria a partir de febrero de 2026.

No obstante, el experto aconseja no dejarse llevar por la paranoia: el gobierno no controlará aquellos movimientos que no sean sospechosas de contribuir a la economía sumergida de nuestro país.

Para ello, pone como ejemplo los movimientos que se suelen hacer entre familiares o amigos, y determina que el factor más importante tiene que ver con la intención con la que se hagan los pagos por Bizum.

"Si una madre o un padre paga el alquiler de su hijo o pagas una parte en la cena con tus compañeros, no voluntad de querer esconder nada", especificaba David Batrina con tal de esclarecer la situación.

En este mismo sentido, el experto administrativo recalca que estos cambios de Bizum en 2026 están encaminados a prevenir posibles fraudes fiscales y, sobre todo, a que los autónomos y pequeñas empresas "recuerden que hay unas medidas de control muy estrictas para pillarlos".