SOCIEDAD
Lo que dice la comunicación no verbal de los Reyes en sus últimas imágenes, explicadas por un experto
Su paso por el FITUR 2026 ha sido muy contemplado tras su presencia en el lugar del accidente ferroviario en Adamuz
Los Reyes de España han hecho recientemente acto de presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se ha realizado en Madrid. Una aparición habitual para ellos pero que ha estado observada por mucha gente, pues tan solo tres días antes estuvieron en el lugar del accidente ferroviario en Adamuz ocurrido el pasado domingo. Por ello, el experto y profesor en comunicación no verbal y oratoria José Luis Martín Ovejero ha analizado sus imágenes para la revista "Hola!".
De hecho, en su paso por el pabellón de Andalucía, dejaron escrito un pequeño homenaje a las víctimas: "Al visitar el pabellón de Andalucía de la 46ª edición de FITUR queremos dejar testimonio, en el libro de firmas, de nuestro dolor compartido con todos los españoles y visitantes a la feria ante la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba. Con todo nuestro afecto, Felipe R, Letizia R".
Lo primero en lo que se fijó Martín Ovejero fue en su vestimenta, que ya es gran parte de la comunicación no verbal. "Ya se aprecia el luto: la reina, de negro y el rey, con corbata negra, un recordatorio del trágico suceso", aseguró. También señaló que su sonrisa era "social", simplemente cordial a la hora de saludar a las autoridades, pero no son alegres ni exultantes. ""Ha estado algo más cohibidos y eso no es por el evento, porque están acostumbradísimos a este tipo de actos, sí que es posible que sea por lo que está pasando por su mente, la tragedia. Además, están más cohibidos a nivel gestual", ha explicado, además.
También se fijó en que Letizia solía llevar los brazos cruzadas o las manos por delante del cuerpo, e incluso Felipe también, y eso denota algo claro: "Esta gestualidad es reflejo de sus sentimientos porque cuando la mente se encuentra insegura, el cuerpo tiende a protegerse y la manera de protegernos los humanos es colocar las manos en cuello, pecho o cogiéndonos las manos como hacen ellos", zanjó.
