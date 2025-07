'El diario de Jorge': Se niega a hablar catalán viviendo en Barcelona y esto le dice Jorge Javier Vázquez

'El diario de Jorge' poco a poco se va asentando en Telecinco. No le ha sido nada fácil a Jorge Javier Vázquez encontrar a su público en su vuelta a la televisión diaria, pero con cifras que rondan el 10% de share, el catalán no parece dispuesto a moverse de las tardes.

Una vez más, el programa ha recibido a varios invitados dispuestos a contar sus historias más personales. Una de ellas estuvo protagonizada por María Dolors, una mujer que acudió a 'El diario de Jorge' para recriminar a su amiga Ana María estar siempre necesitada de atención.

Según explicó en directo, su agenda no le permite estar siempre disponible para todo el mundo y su amiga no comprende que también tiene una vida.

María Dolors contó su versión de los hechos, momento en el que entró en plató Ana María, explicando que lleva unos 14 años viviendo en Barcelona venida de Argentina.

Rápidamente, supo que era María Dolors la persona que le había llevado al programa. Sin embargo, volvió a reprocharle que no le incluye en todos los planes, aún siendo para ella una persona fundamental en su aclimatiento en España.

El problema de Ana María es que María Dolors suele hacer planes con un grupo de personas que habla catalán, y a ella no le gusta demasiado el idioma. Sorprendido, Jorge Javier Vázquez le preguntó cuanto tiempo llevaba viviendo en Catalunya, a lo que ella dijo que no le importa el tiempo, ni aunque fuesen 50 años: no le agrada para nada.

"¿Y qué te cuesta aprender catalán, que es cultura y es un idioma maravilloso? ¿Sabes por qué no te gusta? Porque no quieres aprenderlo", se quejó el presentador.

Aunque la invitada se intentó excusar en su miedo a perder las nociones de castellano o su propio acento, nada convenció a Jorge Javier: "claro, el catalán produce el efecto que te entra por un oído y te borra el castellano. Madre de Dios...", sentenció.