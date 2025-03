El día que 'Tek' se convirtió en el cantante 'oficial' del Arsenal al ritmo de 'Call me Szczesny'

Wojiczech Szesnzy se ha convertido en una de las piezas clave de Hansi Flick en el 11 del FC Barcelona después de otorgarle el puesto de titular en la portería durante la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí que se llevó el conjunto azulgrana. Desde entonces, solamente ha restado en el banquillo en el primer partido de liga posterior, por lo que el de este fin de semana sería el décimo encuentro consecutivo bajo palos, contra la Real Sociedad. La realidad es que el equipo de Flick ha conseguido grandes resultados con 'Tek' en la portería y parece que se ha afianzado definitivamente en el equipo titular para la recta final del curso actual.

Antes de llegar a Barcelona, fue el arquero de la Juventus, donde se retiró al término de la temporada pasada, pero también ha formado parte de la plantilla de la Roma o del Brentford, aunque su primera etapa fue en el Arsenal, quien le fichó para las categorías inferiores del juvenil del Legia de Varsovia. El polaco estuvo desde el año 2009, hasta el 2017 en el conjunto 'gunner', etapa que incluye las cesiones, y fue una de las promesas a quien el icónico Arsène Wenger dio la oportunidad de debutar.

'Call me maybe' y 'Mambo N.5' a ritmo de Szczesny

Ahora, ha resurgido un vídeo donde Szczesny aparece junto a otros compañeros en el Arsenal y cantan al ritmo de algunas canciones conocidas. Nos situamos en la temporada 2012/2013, cuando el conjunto inglés decidió publicar esta joya durante las fechas próximas a la Navidad, que también incluye a figuras como Walcott, Gibbs, Rosicky, Djourou, Jenkinson and Koscielny, además del propio portero.

Entre otras tonadas, la que le toca interpretar al polaco es una versión personalizada con su propio nombre de la popular 'Call me maybe' de la artista canadiense Carly Rae Jepsen: "Todos los jugadores intentan pasármela, pero este es mi número, me llaman Szczesny", cantan al unísono al ritmo de la canción original. Uno de los más entregados es precisamente 'Tek', quien ya ha mostrado sus dotes actorales en otros vídeos que se pueden encontrar por TikTok.

"Me paro un penalti, intentan criticarme. Pero este es mi número, me llaman Szczesny", repiten todos en una segunda estrofa, que acompañan con una pandereta, una harmónica y una maraca. En el mismo documento, el portero usa un espantasuegras para acompañar un villancico, adaptado a los nombres de la plantilla del momento, donde se encontraba el español, Santi Cazorla.

En una segunda intervención del polaco, la plantilla canta una versión de 'Mambo No. 5', de Lou Bega: "Un poco de Szszesny en la portería. Un poco de Santi en su rol y Theo corriendo con su ritmo. Giroud y Gervinho encontrando el espacio", entonan unos futbolistas que no se ganarían la vida sobre los escenarios.