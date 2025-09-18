Ni cada día, ni una a la semana: Estas son las veces que debes ducharte a la semana según un especialista

¿Es necesario ducharnos todos los días? Aunque parece una pregunta sencilla, siempre ha existido un intenso debate en torno a ella. Hay quienes piensan que es imprescindible tomar una ducha a diario, y quienes opinan que no es necesaria tanta regularidad, especialmente durante los meses de invierno.

Si bien en muchos hogares la ducha diaria se considera una rutina innegociable, varios especialistas coinciden en que no siempre es necesario para mantener una buena salud, y en algunos, casos, puede ser contraproducente.

Uno de los principales problemas que señalan los especialistas en higiene es que ducharse en exceso puede alterar la flora natural de la piel. Según explican, lo recomendable sería bañarse entre dos y tres veces por semana, exceptuando situaciones en las que haya mucho sudor, como en aquellas personas que realizan deporte.

El exceso de agua caliente y de jabones agresivos con la piel elimina los aceites naturales que protegen nuestra dermis, favoreciendo síntomas como la sequedad, la irritación y otros problemas dermatológicos.

¿Por qué se produce esto? Porque la piel tiene un sistema propio de autorregulación y limpiarla en exceso puede debilitar en buena manera esa barrea protectora.

Sin embargo, esto no implica que descuidemos nuestra higiene diaria: las axilas, los pies, la cara o la zona íntima sí deberían limpiarse con mayor frecuencia, a diario o casi diariamente.

Por otro lado, tengamos en cuenta que no es lo mismo hablar de invierno que de verano: cuando hace más calor y nuestra piel suda más, es importante ducharse todos los días para no emitir malos olores y que la suciedad quede incrustada.

Y por cierto, muchos expertos recomiendan duchas con agua tibia, no calientes en exceso, porque de lo contrario, la dermis puede quedar bastante perjudicada. Jabones suaves de pH neutro es lo mejor.