Día de Todos los Santos 2025: qué comunidades trasladan el festivo y dónde habrá puente

Con la llegada del mes de noviembre, es normal preguntarse si el lunes 3 de noviembre será festivo tras el Día de Todos los Santos, que además este año cae en sábado. ¿Cuántos de vosotros soñáis con un puente otoñal para aprovechar unos días de descanso? Sin embargo, la realidad es un poco diferente según la comunidad autónoma en la que vivas....

Si acudimos al Boletín Oficial del Estado (BOE), el lunes 3 de noviembre no es festivo a nivel nacional. España tiene 8 festivos comunes para todo el territorio, además de los autonómicos y locales que cada región decide de forma independiente.

¿Qué quiere decir esto? Que para la mayoría de trabajadores, será un día laboral normal, si que haya derecho a que se traslade el festivo desde el sábado al lunes. Así que, si estabas pensando en tomarte el puente, quizás tengas que esperar a diciembre, con los días 6 y 8, cuando sí se creará un puente a nivel nacional.

En qué comunidades sí será festivo el lunes 3 de noviembre de 2025

Sin embargo, no está todo perdido. En algunas comunidades, el lunes sí se considera no lectivo, especialmente para los estudiantes.

Por ejemplo, en Madrid, Galicia, Aragón y Asturias, los colegios estarán cerrados, por lo que las familias disfrutarán de un descanso extra, aunque sea en casa.

También en Almería, Granada o Córdoba los estudiantes tendrán día libre, y en el caso de Almería, los alumnos tendrán un puente todavía más largo, puesto que el viernes 31 de octubre también fue declarado no lectivo, como ocurrió en Guadalajara.

Sin embargo, los trabajadores que no estén en el sector de la educación difícilmente disfrutarán de una jornada festiva, ya que no se ha trasladado el festivo del 1 de noviembre al lunes siguiente.