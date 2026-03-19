Por qué el Día del Padre en España se celebra el 19 de marzo: la clave está en San José

El Día del Padre se celebra en España el 19 de marzo desde hace ya muchas décadas. Toda tradición tiene su origen, y en el caso de este día en concreto se debe vincular directamente a la celebración de San José.

El origen del Día del Padre actual se remonta a los años 40

Y es que el motivo principal de que el Día del Padre se celebre en la señalada fecha es, justamente, para que coincida con el día de la santidad. La razón de ello es que San José fue una figura clave en la tradición cristiana como modelo de padre.

Por otro lado, hay que decir que si bien el origen de la celebración se remonta incluso a la Edad Media, lo cierto es que como se contempla en la España moderna hemos de marcharnos hasta la década de los años 40.

El nombre clave en este caso es Manuela Vicente Ferrero, una maestra que impulsó la idea de celebrar un día de los padres en ámbito escolar. Un tiempo después, la idea se fue popularizando hasta que alcanzó a todos los rincones de España.

Manuela Vicente Ferrero / SPORT.es / Manuela Vicente Wikipedia

Más allá de la tradición, hubo dos factores clave que ayudaron a que el Día del Padre creciera en su relevancia; la festividad impulsaba de forma bastante notable el uso de comercios y el ámbito social, lo que ayudó a que esa fase de expansión se diera de manera muy natural.

Dicho esto, en años recientes la oficialidad con la que se celebra ha dado ciertos pasos atrás. Tanto es así que a día de hoy se cuenta como festivo solo en ciertas Comunidades Autónomas, pasando a ser un día optativo en su consideración como 'libre'.

También hay que señalar el contraste con otros países en Europa, pues la mayoría lo celebran durante el tercer domingo de junio. No obstante, con España coinciden en el 19 de marzo otros países como Italia o Portugal.

Por lo general, el Día del Padre sigue siendo una fecha señalada, aunque resulta innegable que su relevancia ha ido cambiando con el tiempo y hoy en día no se celebra con la misma intensidad que décadas atrás.