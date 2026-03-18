Día del Padre 2026: las comunidades donde el 19 de marzo será festivo en España

El próximo 19 de marzo, fecha en la que se celebra cada año tanto el Día del Padre como la festividad de San José, no será festivo en toda España en 2026. El calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que solo algunas comunidades autónomas han decidido mantener este día como jornada no laborable.

¿En qué comunidades autónomas será festivo el 19 de marzo, Día del Padre?

Concretamente, el jueves 19 de marzo de 2025 será festivo en apenas cinco comunidades autónomas:

Comunitat Valenciana.

Región de Murcia.

Galicia.

Navarra.

País Vasco.

Solo en estos territorios, trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de una jornada de descanso para celebrar como merece el Día del Padre (o el día de San José). Sin embargo, al caer en jueves, el puente largo dependerá de si las personas pueden librar también el viernes 20 de marzo, algo que no siempre es sencillo.

Día del Padre / Sport.es

En el resto de comunidades, como Madrid, Andalucía o Cataluña, el 19 de marzo será un día laborable normal. ¿Por qué? Porque el día de San osé es un festivo nacional 'sustituible', por lo que es competencia de cada comundiad autónoma decidir si lo mantiene o lo cambia por una fecha más apropiada por cualquier motivo.

En la Comunitat Valenciana, la celebración cobra especial importancia ya que coincide con la final de las Fallas de Valencia, que culminan ese mismo día con la tradicional cremà de los monumentos falleros, evento al que acuden decenas de miles de turistas cada año.

Además de las conunidades que celebran esta jornada como festivo autonómico, algunos municipios de otras regiones también han elegido el 19 de marzo como festivo local, por lo que algunos fortunados sí que podrán disfrutar de una jornada de descanso en pleno día del Padre.