Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Manchester City - Real MadridCuadro ChampionsCuándo se juegan cuartos ChampionsRival Madrid cuartosMarruecosChelsea - PSGArsenal - Bayer LeverkusenVinicius Bernardo SilvaCourtoisDilema BarçaMbappéAitana BonmatíKoundéHansi FlickAston MartinÁlvaro CortésPedro RodríguezBarça NewcastleBarcelona - Newcastle horarioBarcelona - Newcastle alineacionesBarcelona - Badalona femeninoPere RomeuToni Nadal AlcarazAlcarazPogacar Milán-San RemoFrancisca CadenasJoan LaportaAlcaraz MiamiMaldiniJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

DÍA DEL PADRE

Día del Padre 2026: las comunidades donde el 19 de marzo será festivo en España

¿Quién podrá descansar el 19 de marzo y quién tendrá que ir a trabajar?

Calendario de festivos

Calendario de festivos

David Cruz

David Cruz

El próximo 19 de marzo, fecha en la que se celebra cada año tanto el Día del Padre como la festividad de San José, no será festivo en toda España en 2026. El calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) confirma que solo algunas comunidades autónomas han decidido mantener este día como jornada no laborable.

¿En qué comunidades autónomas será festivo el 19 de marzo, Día del Padre?

Concretamente, el jueves 19 de marzo de 2025 será festivo en apenas cinco comunidades autónomas:

  • Comunitat Valenciana.
  • Región de Murcia.
  • Galicia.
  • Navarra.
  • País Vasco.

Solo en estos territorios, trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de una jornada de descanso para celebrar como merece el Día del Padre (o el día de San José). Sin embargo, al caer en jueves, el puente largo dependerá de si las personas pueden librar también el viernes 20 de marzo, algo que no siempre es sencillo.

Día del Padre

Día del Padre / Sport.es

En el resto de comunidades, como Madrid, Andalucía o Cataluña, el 19 de marzo será un día laborable normal. ¿Por qué? Porque el día de San osé es un festivo nacional 'sustituible', por lo que es competencia de cada comundiad autónoma decidir si lo mantiene o lo cambia por una fecha más apropiada por cualquier motivo.

En la Comunitat Valenciana, la celebración cobra especial importancia ya que coincide con la final de las Fallas de Valencia, que culminan ese mismo día con la tradicional cremà de los monumentos falleros, evento al que acuden decenas de miles de turistas cada año.

Noticias relacionadas y más

Además de las conunidades que celebran esta jornada como festivo autonómico, algunos municipios de otras regiones también han elegido el 19 de marzo como festivo local, por lo que algunos fortunados sí que podrán disfrutar de una jornada de descanso en pleno día del Padre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Santiago Segura explota en 'El Hormiguero' por 'Torrente, presidente' y Pablo Motos alucina
  2. Jordi Évole se sincera sobre 'Torrente, presidente': 'Lo siento
  3. Santiago Segura revela el drástico cambio físico detrás del personaje Torrente
  4. Hacienda lo confirma: devolverá cerca de mil euros en la Renta 2026 a quienes cumplan este requisito
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'El martes llega una borrasca por el oeste
  6. Daniela y Martina, hijas de Luis Figo, sobre su padre: 'Nos ha transmitido siempre la importancia de confiar en uno mismo. Decía: 'Yo voy a ser el número uno', y lo fue
  7. La Guardia Civil analiza unas bragas y un mechón de pelo que guardaban los asesinos de Francisca Cadenas
  8. Malas noticias para estos trabajadores: Hacienda podría darles un susto de hasta 900 euros en la declaración de la Renta

¿Cuánto vale la camisa que utilizó Pep Guardiola?

¿Cuánto vale la camisa que utilizó Pep Guardiola?

Día del Padre 2026: las comunidades donde el 19 de marzo será festivo en España

Día del Padre 2026: las comunidades donde el 19 de marzo será festivo en España

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "Un vecino de una vivienda próxima al túnel"

Los perfiladores de la Guardia Civil predijeron quiénes eran los asesinos de Francisca Cadenas: "Un vecino de una vivienda próxima al túnel"

Israel anuncia la muerte de Larijaní, el jefe de seguridad iraní

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España