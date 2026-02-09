PIZZA
Día Mundial de la Pizza: por qué se celebra el 9 de febrero cada año
Hoy es el día mundial de la pizza y ya sabes cómo tienes que celebrarlo
Cada 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, posiblemente la comida más popular y consumida en todo el mundo. Presente en casi todos los países y adaptada a numerosas culturas, la pizza se ha convertido en un plato universal gracias a su sencillez, versatilidad y variedad de ingredientes.
¿Cuándo comenzó a celebrarse el 9 de febrero como el Día Mundial de la Pizza?
El reconocimiento internacional de la pizza dio un paso fundamental en 2017, cuando el arte del pizzaiolo napolitano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Una decisión aprobada por el Comité Intergubernamental reunido en la isla de Jeju, en Corea del Sur, tras una petición respaldada por más de dos millones de firmas recogidas en todo el mundo. Entondes, el organismo destacó su papel social, cultural y la transmisión de este saber gastronómico de generación en generación.
Sin embargo, no hay mucha más razón para celebrar el Día Mundial de la Pizza el 9 de febrero que la casualidad: se estipuló esta jornada a nivel internacional sin pensar mucho en los motivos.
La pizza, uno de los platos más conocidos a nivel mundial
Aunque existen antecedentes de panes planos en civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia o Roma, la pizza tal y como la conocemos hoy nació en Nápoles, donde se empezó a añadir tomate y otros ingredientes a una masa fermentada.
La versión más famosa, la pizza Margherita, se atribuye al panadero Raffaele Esposito, quien la creó en 1889 en honor a la reina Margherita, utilizando los colores de la bandera italiana: tomate, mozzarella y albahaca.
Más allá de la pizza Margarita, para muchos la más básica de todas, encontramos otros como la Pepperoni, la Cuatro quesos, la Napolitana, y por supuesto, la querida y amada a partes iguales, la Hawaiana. Y en otras culturas está el okonomiyaki japonés, el lahmacun turco o el manakish en Oriente Medio.
