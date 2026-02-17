Día irregular en Cataluña: el Meteocat prevé lluvias intermitentes y bancos de niebla en varias comarcas

El Servei Meteorològic de Cataluña, más conocido como Meteocat, ha publicado la previsión meteorológica para este martes 17 de febrero de 2026 y adelanta un panorama marcado por el tiempo variado, especialmente en el norte de la comunidad.

Aunque el día comenzará con cielos poco nublados en general, con el paso de las horas el ambiente irá despejándose en la mitad sur de Cataluña y en Ponent. Toma nota para saber si debes coger el paraguas, o por contra, vuelve la estabilidad a la comunidad catalana.

La previsión meteorológica del Meteocat para Cataluña este martes 17 de febrero

Si hemos apuntado a que los cielos se despejarán en el sur y en Ponent, la situación será muy diferente en el Pirineo occidental: el cielo se mantendrá nublado o muy nublado durante buena parte de la jornada, con precipitaciones débiles e intermitentes, sobre todo en la vertiente norte y hasta media tarde.

Al menos se prevé que las acumulaciones esperadas sean muy escasas en la mayoría de zonas, aunque en cotas altas sí que pueden ser más abundantes.

Uno de los aspectos más relevantes de la jornada será la nieve. La cota de nieve arrancará en torno a los 1.100 metros, dejando algunas estampas blancas en cotas medias y zonas de montaña, pero tenderá a subir progresivamente hasta situarse cerca de los 1.900 metros de cara a la tarde.

En cuanto a las temperaturas máximas, se mantendrán en valores similares a los de este lunes en la mayor parte de Catalunya. Tan solo descenderán ligeramente en el noreste, una bajada que puede ser notable localmente en algunos municipios.

La visibilidad será en general buena o excelente en la mitad oeste. No obstante, en el extremo norte del Pirineo será entre regular y mala durante prácticamente toda la jornada. Además, en el norte de la meseta Central y en zonas de la mitad este podrían aparecer bancos de neblina matinales que compliquen la conducción en las primeras horas del día.