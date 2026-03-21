CAMBIO DE HORA
Ya se sabe el día cuando se efectúa el cambio de hora por verano en España
Los relojes volverán a ajustarse dentro de aproximadamente una semana para dar inicio a la estación más calurosa del año
Como cada año, nos acercamos al anhelado cambio de hora que coincidirá con el inicio del verano en España, y tan solo estamos a una semana de tener que ajustar nuestros relojes con el objetivo de aprovechar al máximo la luz del día.
Pese a los debates que genera esta acción cada año, se ha oficializado que, en la madrugada del último fin de semana de marzo, o sea, del sábado 28 al domingo 29, las 02:00h pasarán a ser las 03:00h, mientras que en Canarias las 01:00h pasarán a ser las 02:00h.
Por consiguiente, la hora oficial española se adelantará 60 minutos, de manera que el domingo tendrá una duración de 23 horas de acuerdo con lo regulado por el Real Decreto 236/2002.
De igual forma, esta modificación implicará que ese mismo domingo el amanecer se retrasará una hora, llevando a que anochezca más tarde y, por ende, permitiendo el aprovechamiento de una hora más de luz vespertina.
Este cambio de horario se produce de forma automática en la mayoría de dispositivos electrónicos gracias al protocolo de red NTP (Network Time Protocol), involucrando así a smartphones, smartwatches, tablets, ordenadores, televisiones inteligentes y demás.
Sin embargo, para aquellos dispositivos que no tengan acceso a la red, tales como relojes analógicos o aparatos que estén desconectados de Internet, el cambio tendrá que hacerse de forma manual.
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