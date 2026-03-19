En España hoy manda papá: el fútbol se rinde al Día del Padre

Hoy, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre, una fecha muy arraigada en el calendario nacional y que, como cada año, también ha tenido su eco en el mundo del fútbol.

Los clubes de Primera División han aprovechado la ocasión para felicitar a sus jugadores, seguidores y familias con mensajes cargados de humor, emoción y guiños a momentos virales recientes.

Los clubes felicitan a sus jugadores

A lo largo de la mañana, numerosos equipos de LaLiga han publicado vídeos y mensajes en sus redes sociales celebrando este día.

En ellos aparecen jugadores junto a sus hijos, imágenes de momentos familiares o montajes emotivos que recuerdan la faceta más personal de los futbolistas.

El Getafe y el guiño a Bordalás

Uno de los mensajes más comentados ha sido el del Getafe. El club azulón ha tirado de una de las frases más icónicas de su entrenador, José Bordalás: "Esto es fútbol, papá".

A partir de esa cita, el equipo madrileño ha felicitado a sus seguidores con una imagen que recupera la famosa expresión, convirtiéndola en un guiño perfecto para la ocasión.

La selección española también se suma a la celebración

La selección española no ha dejado pasar la oportunidad de unirse al ambiente festivo.

Desde sus perfiles oficiales, el combinado nacional ha publicado un mensaje especial felicitando a todos los padres.

Para hacerlo han aprovechado uno de los momentos más virales de los últimos meses: las bromas entre Lamine Yamal y Nico Williams, que popularizaron el ya célebre juego de "quién es el padre de quién".

La selección ha recuperado ese tono humorístico en sus redes, guiñando a los aficionados y reforzando la imagen cercana y divertida del vestuario.

Vídeos, humor y tradición

Entre homenajes emotivos, bromas internas y referencias virales, el Día del Padre ha vuelto a demostrar que el fútbol español no solo vive de goles y tácticas. También es un espacio donde la familia, el cariño y el sentido del humor encuentran su lugar, especialmente en una fecha tan señalada.