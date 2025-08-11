Tiempo
El día de más calor del año: Meteocat enciende todas las alarmas en Catalunya
Las temperaturas pueden alcanzar los 42 grados en diferentes puntos de la comunidad
Seguro que la mayoría de vosotros lo estáis notando, pero esta ola de calor, que va camino de convertirse en la quinta de mayor duración de toda la historia, está dejándonos con temperaturas máximas y mínimas muy elevadas, convirtiendo los días y las noches en momentos en los que es imposible descansar en condiciones.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmado a través de su página web que el calor no dará tregua este lunes 11 de agosto de 2025, probablemente el día más caluroso de lo que llevamos de año. Una situación que contrasta con julio, uno de los más lluviosos del último siglo.
En zonas de costa, con Barcelona o Tarragona, las temperaturas diurnas podrían superar los 32 °C. Si a estos valores le acompaña la humedad, hablamos de sensación térmica muy elevada. Y lo peor estará por la noche: mínimas de 28 °C, temperaturas propias del Ecuador que no nos dejarán dormir.
En el interior de Catalunya, la humedad no será tanto el problema, como sí las temperaturas máximas: valores que se situarán entre los 38-42 °C en diferentes puntos de la Plana de Vic, Catalunya Central y Poniente. Es posible que se registre algún récord térmico de forma aislada.
Si te preguntas el estado de los cielos: una mañana despejada dará paso a una jornada muy tranquila y cálida, con posibilidad de que crezcan algunas nubes de evolución sin importancia en las zonas de montaña.
A lo largo del resto de semana, las temperaturas pueden ser todavía más elevadas en ciudades como Barcelona: la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma temperaturas máximas de 36 grados para la ciudad condal el sábado 16 de agosto.
Una ola de calor que no parece tener fecha final por el momento, aunque el último reporte de la AEMET confirmase una bajada generalizada de las temperaturas desde este jueves.
