La DGT vuelve a explicar cómo circular correctamente en las rotondas ante los tres errores más comunes

No es ninguna broma: la Dirección General de Tráfico (DGT), ha emitido un comunicado en el que recuerda cómo se debe circular correctamente en las rotondas, destacando que son puntos críticos en la red vial española en cuanto a siniestralidad, con miles de accidentes y víctimas.

Precisamente por esta tasa tan alta de accidentes y víctimas, se entiende que la DGT vuelva a recordar a los conductores cómo deben comportarse en una rotonda, volviendo a explicar cuáles son las prioridades y los momentos donde más errores suelen cometerse.

La regla principal para poder circular correctamente en una rotonda es que la prioridad siempre la tienen los vehículos que ya están dentro de la rotonda. Aquellos que van a entrar deben ceder el paso y reducir la velocidad, deteniéndose si es necesario. Esta es la norma más crucial y diferenciadora.

Sin embargo, parece que muchos conductores cometen errores, ya que la DGT también ha comentado que forma parte de los tres momentos más críticos en la circulación de rotondas que provocan accidentes: la entrada, la circulación interior y la salida.

La entrada a las rotondas concentra más de la mitad de los accidentes registrados, por eso es esencial mantener la atención y precaución al incorporarse. Así que, a recordar: la prioridad siempre es de los vehículos que ya están dentro, y se debe detener el vehículo si es necesario antes de incorporarse.

En la circulación interna, la DGT recomienda usar el carril exterior cuando esté libre, mientras que los carriles interiores son para adelantar o para preparar las salidas más lejanas. Obviamente, cada maniobra debe estar señalizada con los intermitentes.

La salida de la rotonda debe realizarse siempre desde el carril derecho. Cambiar de forma brusca o cruzar desde otros carriles no sólo está prohibido, sino que es sancionable con multa y provoca múltiples accidentes.