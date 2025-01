La DGT trae unos nuevos alcoholímetros: así sabrán si has bebido o no

La Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja de forma constante para mejorar la seguridad vial. El organismo renueva e implementa normativas para reducir el número de siniestros y proteger a los conductores y usuarios de todas las vías.

Los radares son algunos de los elementos más sujetos a modificaciones. Suelen instalarse cada vez más dispositivos en nuevos puntos de la carretera para controlar la velocidad de los vehículos y castigar a las personas que circulen con una rapidez excesiva. Sin embargo, hay novedades por lo que respecta a los controles de alcoholemia.

Ahora, la DGT ha incorporado unos nuevos alcoholímetros pasivos que La Guardia Civil de Tráfico podrá usar en controles de carretera. Dicho esto, su empleabilidad es diferente a la habitual: la herramienta tiene la capacidad de medir el alcohol en sangre de los conductores sin que tengan que soplar.

Estos alcoholímetros pueden hacer el cálculo únicamente aproximándolo a la boca de la persona a la que se le someta la prueba. El dispositivo tiene la capacidad de detectar partículas de alcohol en el aire cuando una persona habla o respira.

La DGT defiende su uso en situaciones de accidentes de tráfico en la que el conductor no está en condiciones de soplar. No obstante, no se descarta que puedan ser empleados de forma recurrente para agilizar los controles y que sean mucho más rápidos.

Asimismo, la DGT sigue valorando la posibilidad de reducir la tasa mínima de alcohol en sangre para evitar sanciones. Ahora se sitúa en 0,5 gr/l, pero la intención es rebajarlo a 0,2 gr/l.