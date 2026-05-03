DGT
La DGT sorprende: así serán las nuevas matrículas rosas que revolucionarán las carreteras españolas en 2026
España se prepara para la implantación progresiva de estas placas, ya utilizadas en países como Francia, destinadas a coches en proceso de matriculación definitiva o importación
A partir de 2026, las carreteras españolas empezarán a ver un tipo de matrícula poco habitual: las matrículas rosas, un formato que no sustituirá al sistema español, sino que identificará a los vehículos procedentes de otros países europeos que circulen con un registro temporal.
España mantiene su sistema tradicional, placas blancas con caracteres negros, pero deberá adaptarse a la llegada de estos coches que ya utilizan este distintivo en otros estados de la UE.
Qué son y para qué sirven
Las matrículas rosas no forman parte del sistema nacional, sino que se emplean en países como Francia desde principios de 2026 para reemplazar las matrículas provisionales.
Su función es clara: señalar a los vehículos que aún no han completado la matriculación definitiva, facilitando que las autoridades puedan identificarlos a simple vista.
Este formato permite a la policía comprobar de manera rápida si el coche cumple con las condiciones legales para circular mientras finaliza su proceso administrativo.
Por qué se verán en España
Aunque España no adopta este sistema, sí recibirá vehículos europeos que lo utilicen.
La Dirección General de Tráfico podrá así reconocer de inmediato los coches con registro temporal, un aspecto clave para controlar su situación legal y garantizar que cumplen los requisitos exigidos para circular en territorio español.
Vehículos afectados
Las matrículas rosas se aplican a vehículos en situaciones específicas, como:
- Vehículos nuevos pendientes de matriculación definitiva.
- Coches importados o en proceso de registro.
- Vehículos destinados a la exportación.
- Coches en fase de pruebas o ensayos.
Implantación progresiva en 2026
Las autoridades prevén que estas placas comiencen a verse de forma gradual a lo largo de 2026.
No aparecerán de manera masiva, sino que irán llegando conforme aumente la circulación de vehículos europeos con registro temporal.
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