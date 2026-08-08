La DGT sale al paso con la baliza V16: La reflexión del director Pere Navarro tras la enmienda fallida de VOX en el Congreso

El verano es una época de mucho movimiento y las carreteras se abarrotan en los días clave, cuando se ponen en marcha los operativos especiales por el alto volumen de salidas de los núcleos poblacionales, aunque el ajetreo de personas durante el més de agosto es constante.

Por eso, es fácil que se produzcan más accidentes de lo habitual, por lo que hay que ir con mucho cuidado y respetar los indicativos y señales de la DGT.

Desde el 1 de enero de este 2026 los conductores españoles se vieron obligados a circular con un nuevo sistema de preaviso, la baliza V16, que inicialmente fue duramente criticada por el coste y por los problemas de visibilidad que engendraba en determinadas situaciones.

Pere Navarro, director de la DGT: "La baliza V16 fue un acierto total, son todo ventajas y vienen del extranjero a copiarla" / ·

Por eso, muchos usuarios de las vías pedían que se pudieran seguir usando los clásicos triángulos. De hecho, VOX llegó a plantear a través de una enmienda en el Congreso la posibilidad de otorgarle esta función al dispositivo y eliminar el factor obligatorio.

En concreto, el grupo parlamentario señalaba que podría funcionar como "alternativa" a los métodos tradicionales de señalización "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

No obstante, la propuesta no consiguió apoyo y la V16 sigue manteniendo todas las funcionalidades originales, igual que la necesidad de llevarla en el vehículo y de usarla en caso de sufrir algún accidente.

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El director de la DGT, Pere Navarro, recordaba recientemente desde la jornada 'Peatones y seguridad vial' en A Coruña: "No hay que bajar del coche, tiene luz, que no tenían los triángulos", además de que es clave para "evitar atropellos".

En este sentido, resaltaba que "en la ciudad, casi la mitad de los fallecidos son peatones" y destacaba la situación particular de Galicia, donde hay una gran dispersión poblacional, y remataba destacando que "es bueno hacer una reflexión y llamar la atención sobre la seguridad vial".