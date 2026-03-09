La DGT revela 5 consejos para ahorrar gasolina tras la subida de precios por la guerra

Cuando parecía que el precio de la gasolina estaba bastante estable, la guerra en Oriente Medio ha vuelto a poner presión sobre los bolsillos de los españoles. La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha provocado un aumento inmediato del petróleo. En apenas días, los precios de los combustibles han registrado subidas significativas, generando preocupación entre los conductores y las familias que dependen del vehículo para su día a día.

Los precios del carburante varían constantemente y según de la distribuidora de la que provenga, ya que la calidad del aditivo puede influir en el coste final. Debido al encarecimiento de la gasolina, no es de extrañar que los conductores busquen trucos para ahorrar lo máximo posible.

Hace un tiempo, la Dirección General de Tráfico (DGT) desveló cinco consejos que conviene tener en cuenta para ahorrar en gasolina y proteger mejor el bolsillo.

Equipaje y carga bien colocados

Cuanto más peso haya en el coche, más energía consumirá. Por ello, es importante revisar dónde colocar todo el equipaje. Por motivos de aerodinámica, el mejor lugar es el maletero del vehículo. Si llevas más objetos, puedes colocarlos en la baca, pero asegúrate de que estén bien colocados y no sobrecargarla, para evitar sustos en carretera.

Modo ECO

La DGT asegura que circular con marchas largas ayuda a mantener una conducción eficiente. Si tu coche dispone del modo 'ECO', actívalo: notarás que el motor consume menos combustible y se revoluciona menos.

Conducción suave

Para ahorrar combustible, es importante conducir de manera constante y sin acelerones, manteniendo las revoluciones bajas hasta que el motor alcance su temperatura óptima. Si desde el inicio no respetas esta conducción suave, el consumo de gasolina se incrementa de manera innecesaria.

Filtros

Antes de iniciar un trayecto, revisa el estado del motor y, en especial, el filtro de combustible. Este elemento es fundamental para que el motor no se sobreesfuerce y funcione de manera eficiente.

Neumáticos

Las ruedas son el único punto de contacto del coche con el suelo, por lo que es imprescindible que estén en buen estado y con la presión correcta. "Si las ruedas no tienen la presión idónea indicada por el fabricante, el vehículo tendrá que utilizar más fuerza para desplazarse", advierte la DGT.

Para ahorrar gasolina es necesario mantener una conducción eficiente: circular a velocidad moderada y constante, respetar la distancia de seguridad y no abusar del freno. Además, conviene utilizar la marcha más larga posible, siempre respetando los límites de velocidad, y mantener el coche en óptimas condiciones mecánicas.