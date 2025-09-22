La DGT se renueva: Estas son las señales clásicas que cambian en las carreteras españolas

La DGT trabaja diariamente para mejorar la seguridad en las carreteras españolas y para ello revisa periódicamente todos los elementos que deben ayudar a mejorar la conducción y facilitar los viajes a los conductores.

El objetivo final del organismo es conseguir las cero víctimas al volante. La semana pasada publicaba un informe en el que se pueden comparar los datos de víctimas mortales y fallecidos a 24 horas en vías interurbanas por provincias, entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2024 y 2025.

La diferencia de accidentes mortales aumenta en tres casos durante el período de este año, 747 en 2024 respecto a los 750 de este 2025, aunque durante las mismas fechas hubo tres muertos más el año pasado, 829 y 826, respectivamente.

Uno de los elementos más visibles en las carreteras son las señales y la DGT sabe que es importante actualizar su iconografía para perseguir ese complicado objetivo de reducir el máximo posible esos números mostrados en los estudios que va publicando regularmente.

El pasado mes de junio ejecutó un cambio en estos elementos y se actualizaron las imágenes de algunas señales para "mejorar su percepción" y "adaptarlas a las nuevas exigencias de movilidad", según apuntaba el organismo.

Una de las que cambia es la que indica peligro por paso a nivel sin barrereas, dejando atrás el icono del ferrocarril de vapor de toda la vida y presentando una nueva vista del frontal de un vagón. También varía la advertencia por pendiente positiva y negativa. En este caso se ha aumentado el tamaño del indicativo del porcentaje y se han añadido flechas en dirección a donde es la rampa.

Cambios en las señales de tráfico. / DGT

Uno de los cambios más notorios es el de la advertencia por niebla, que pasa de mostrar un coche envuelto en puntos negros a ocultar la parte frontal de un vehículo con líneas que representan las limitaciones de visibilidad que implica circular en esas condiciones.

Las dos últimas son de prohibición. Una de ellas es la que impide el paso de ciclomotores donde se simplifica el icono, y la segunda es para los vehículos agrícolas, aunque en este caso se le añade un techo al tractor mostrado en el círculo.