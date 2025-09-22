Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Tráfico

La DGT se renueva: Estas son las señales clásicas que cambian en las carreteras españolas

El organismo pretende mejorar la visibilidad y comprensión de estos elementos y actualiza la iconografía mostrada

La DGT se moderniza: cambios en algunas señales clásicas.

La DGT se moderniza: cambios en algunas señales clásicas.

Pol Langa

Pol Langa

La DGT trabaja diariamente para mejorar la seguridad en las carreteras españolas y para ello revisa periódicamente todos los elementos que deben ayudar a mejorar la conducción y facilitar los viajes a los conductores.

El objetivo final del organismo es conseguir las cero víctimas al volante. La semana pasada publicaba un informe en el que se pueden comparar los datos de víctimas mortales y fallecidos a 24 horas en vías interurbanas por provincias, entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2024 y 2025.

La diferencia de accidentes mortales aumenta en tres casos durante el período de este año, 747 en 2024 respecto a los 750 de este 2025, aunque durante las mismas fechas hubo tres muertos más el año pasado, 829 y 826, respectivamente.

Uno de los elementos más visibles en las carreteras son las señales y la DGT sabe que es importante actualizar su iconografía para perseguir ese complicado objetivo de reducir el máximo posible esos números mostrados en los estudios que va publicando regularmente.

El pasado mes de junio ejecutó un cambio en estos elementos y se actualizaron las imágenes de algunas señales para "mejorar su percepción" y "adaptarlas a las nuevas exigencias de movilidad", según apuntaba el organismo.

Una de las que cambia es la que indica peligro por paso a nivel sin barrereas, dejando atrás el icono del ferrocarril de vapor de toda la vida y presentando una nueva vista del frontal de un vagón. También varía la advertencia por pendiente positiva y negativa. En este caso se ha aumentado el tamaño del indicativo del porcentaje y se han añadido flechas en dirección a donde es la rampa.

Cambios en las señales de tráfico.

Cambios en las señales de tráfico. / DGT

Uno de los cambios más notorios es el de la advertencia por niebla, que pasa de mostrar un coche envuelto en puntos negros a ocultar la parte frontal de un vehículo con líneas que representan las limitaciones de visibilidad que implica circular en esas condiciones.

Noticias relacionadas y más

Las dos últimas son de prohibición. Una de ellas es la que impide el paso de ciclomotores donde se simplifica el icono, y la segunda es para los vehículos agrícolas, aunque en este caso se le añade un techo al tractor mostrado en el círculo.

Cambios en las señales de tráfico.

Cambios en las señales de tráfico. / DGT

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  3. Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
  4. Jordi Cruz se abre en canal para 'rajar' de sus empleados: 'Doy sueldos, tiempo, horas y no hay ese vínculo
  5. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  6. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas
  7. Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': 'Incultura y sumisión
  8. Cristóbal Soria se pronuncia sobre las fiestas de Lamine Yamal: 'No tiene importancia

Monetizar una mala experiencia: lo de Leire Martínez (ex de 'La oreja de Van Gogh') en Wallapop

Monetizar una mala experiencia: lo de Leire Martínez (ex de 'La oreja de Van Gogh') en Wallapop

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

La DGT se renueva: Estas son las señales clásicas que cambian en las carreteras españolas

La DGT se renueva: Estas son las señales clásicas que cambian en las carreteras españolas

Las lluvias y el descenso térmico marcan el inicio del otoño: Los avisos de la AEMET para el lunes 22 de septiembre

Las lluvias y el descenso térmico marcan el inicio del otoño: Los avisos de la AEMET para el lunes 22 de septiembre

PSOE y Sumar bloquean la ley contra la prescripción de los delitos sexuales infantiles, pese a su apoyo inicial

PSOE y Sumar bloquean la ley contra la prescripción de los delitos sexuales infantiles, pese a su apoyo inicial

España se reivindica en la ONU como impulsor de la defensa de Gaza y el Estado palestino

España se reivindica en la ONU como impulsor de la defensa de Gaza y el Estado palestino

El Reino Unido da el paso y reconoce oficialmente el Estado palestino

El Reino Unido da el paso y reconoce oficialmente el Estado palestino