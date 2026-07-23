La DGT rectifica dos multas en la A‑7 y un juez anula sanciones por ITV caducada en coches sin circular

La Dirección General de Tráfico ha dejado sin efecto dos sanciones impuestas a un conductor en los radares de tramo instalados en la autovía A-7, entre San Roque y Algeciras. El afectado denunció que la señalización oficial marcaba un límite de 100 km/h, mientras que el radar aplicaba 80 km/h, generando una contradicción que derivó en dos multas: una de 300 euros y otra de 100 euros.

En la resolución, fechada el 5 de marzo de 2026, la DGT concluye que "no es procedente la imposición de la sanción", y acuerda su revocación de oficio conforme al artículo 109.1 de la Ley 39/2015. Las infracciones se originaron tras dos pasos del conductor por el tramo, el 22 de septiembre y el 15 de octubre de 2025, donde el sistema detectó que se superaban los 80 km/h fijados por el radar.

Desde la empresa Arreza Seguros, para la que trabaja el afectado, advierten que "muchas personas pueden estar pagando denuncias ilegales” si han sido sancionadas bajo el mismo criterio.

Siete radares de tramo en Cádiz

Según datos de la DGT, la provincia de Cádiz cuenta con siete radares de tramo distribuidos en vías como la A-7, la N-340, la CA-35, la CA-33, la A-48, la A-384 y la A-2001. Estos dispositivos calculan la velocidad media del vehículo entre dos puntos y generan denuncia si se supera el límite establecido.

Los radares con inteligencia artificial llegan a España a partir de junio / .

Las sanciones por exceso de velocidad en España oscilan entre 100 y 600 euros, con pérdida de hasta 6 puntos del carnet, dependiendo del límite de la vía y de la velocidad excedida.

Golpe judicial a las multas por ITV caducada en coches estacionados

La ofensiva contra prácticas sancionadoras de la DGT se extiende más allá de la velocidad. El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n.º 3 de Oviedo ha anulado una multa de 200 euros impuesta a un vehículo con la ITV caducada que no estaba circulando, sino estacionado.

La sentencia, del 15 de septiembre de 2025, respalda la reclamación de Fran Suárez, miembro del colectivo 1M, y establece que solo puede sancionarse la circulación sin ITV en vigor, no el mero hecho de tenerla caducada. El magistrado sostiene que estas multas "carecen de cobertura legal" y vulneran el principio de tipicidad del artículo 25.1 de la Constitución.

El recurrente fue contundente: "Este fallo desautoriza un criterio municipal que derivaba en sanciones sin base legal a coches que no estaban en movimiento. Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación."

Impacto en conductores y administraciones

Las dos resoluciones, la administrativa y la judicial, cuestionan prácticas sancionadoras aplicadas en distintas zonas del país y podrían abrir la puerta a nuevas reclamaciones.

Tanto los errores de señalización como la interpretación de la ITV caducada afectan a miles de conductores y obligan a revisar criterios que, según los afectados, no se ajustan a la normativa vigente.