La DGT prepara un cambio en el carnet que muchos conductores llevan años esperando

Hay una decisión que muchos alumnos tienen que tomar antes de empezar a preparar el examen de conducir: aprender con un coche manual o hacerlo con uno automático. Hasta ahora, elegir la segunda opción suponía una limitación en el carnet, ya que el conductor no podía ponerse después al volante de un coche manual.

El motivo es el conocido como código 78, que se incluye en el permiso cuando el examen práctico se realiza con un vehículo automático. Sin embargo, esta situación cambiará con la nueva normativa europea, que permitirá a quienes se examinen con un automático eliminar posteriormente esta limitación mediante una formación específica, sin tener que repetir el examen práctico.

La formación tendrá una duración de siete horas como mínimo y servirá para aprender a manejar un vehículo con cambio manual. La normativa europea establece además que parte de esta formación deberá realizarse en vías públicas. Una vez completado el curso, el conductor podrá utilizar tanto coches automáticos como manuales.

Lo dice una directiva europea: un curso de 7 horas permitirá conducir coches manuales con el carnet de vehículos automáticos / l

Ahora mismo, menos del 5% de los alumnos opta por aprender con un coche automático, mientras que la gran mayoría sigue haciendo las prácticas con vehículos manuales. Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) creen que una de las razones es precisamente el código 78, ya que muchos alumnos prefieren aprender con marchas para no tener esa restricción en el carnet.

Sergio Olivera, secretario general de la CNAE, cree que esto puede cambiar cuando se elimine esta limitación: "El automático ganará protagonismo al eliminarse la limitación del 'código 78', convirtiéndose previsiblemente en la opción mayoritaria", explica en la revista de la DGT.

El aumento de los coches automáticos también tiene mucho que ver con cómo está cambiando el mercado, ya que los eléctricos y muchos híbridos utilizan cambio automático, por lo que cada vez resulta más habitual encontrarlos en las carreteras: "Los vehículos más modernos utilizan tecnología eléctrica o híbrida, y esto implica el uso del cambio automático", comenta Olivera.

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Para quien está aprendiendo, el automático también tiene algunas ventajas. Al no tener que controlar el embrague ni estar pendiente de las marchas, el alumno puede prestar más atención a la carretera y a cuestiones como la observación y la anticipación: "Puede contribuir a reducir errores al disminuir la carga mental del conductor, siempre que vaya acompañado de una formación adecuada", declara el secretario general de la CNAE.

Las autoescuelas también tendrán que adaptarse a este cambio, ya que tendrán que ir incorporando nuevos vehículos y formar a los profesores para trabajar con ellos: "La adaptación será progresiva. Requiere renovar flotas y formar a los profesionales", explica Olivera.

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El cambio no se aplicará de forma inmediata en España. La nueva directiva europea fija el 26 de noviembre de 2029 como fecha de aplicación de la mayor parte de sus nuevas normas, una vez que los Estados miembros hayan adaptado sus respectivas legislaciones.