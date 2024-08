La DGT te pone a prueba: ¿Eres capaz de contestar correctamente a estas cinco preguntas?

#TestDGT Conduce un turismo con un remolque de un solo eje. ¿Le afecta esta señal?



A. No

B. Sí, porque lleva un remolque de un eje.

C. No, salvo que la M.M.A. del remolque supere la cifra indicada en la señal. pic.twitter.com/htqX2twcPV