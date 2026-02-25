Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsRespuesta Barça CTADroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónRashfordBastoniPrestianni ViniciusPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

Seguridad vial

La DGT pone freno a los avisos en carretera: El nuevo objetivo de Tráfico está en los navegadores

Los radares y controles de la policía se ven afectados por una práctica que la autoridad vial quiere limitar

La DGT, a por los avisos en carretera.

La DGT, a por los avisos en carretera.

Pol Langa

Pol Langa

No hay nada oficial, no existe ninguna ley en contra, pero entre los conductores ya se empieza a tomar por cierto el rumor que afecta a los viajes en carretera por España de cara a los próximos meses.

Se trata de una prohibición para limitar un tipo de avisos que ya están restringidos en otros países de la Unión Europea, como Alemania o Bélgica o Francia relativos con los radares: las aplicaciones que advierten de la presencia de controles policiales o de los radares móviles.

De momento, no se ha hablado nada de limitar el aviso de los radares fijos, una utilidad que integran las apps de navegación más comunes, como Google Maps o Waze, ya que se pueden conocer desde la propia página web de la DGT, por tanto no son ningún secreto.

Pere Navarro, director general de la DGT.

Pere Navarro, director general de la DGT. / EP

En cambio, con los otros, las autoridades ya hace tiempo que echaron el cerco sobre grupos en las aplicaciones de mensajería instantánea donde se publican las ubiaciones de estos escáneres móviles y demás.

Además, en estas aplicaciones es necesario tocar la pantalla para acceder a los avisos, incurriendo en otro falta por el uso del móvil al volante, a no ser que cuenten con sistemas de control por voz.

Según las informaciones, la DGT estaría tratando de imitar lo que ya existe en los países vecinos, que no tratan de prohibir la muestra de este tipo de elementos de control, sino que pretende que las apps den solamente un punto aproximado de ubicación, no el lugar exacto como pasa ahora.

Estos son los 50 radares que más han multado en 2025

Estos son los 50 radares que más han multado en 2025 / ·

El telón de fondo es que según Tráfico el hecho de que exista la posibilidad de conocer dónde se encuentran limita su efecto, así que también estaría valorando poder acortar la duración de los controles policiales a 10 o 15 minutos para que no de tiempo a notificarlos.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, el objetivo final es el de siempre: reducir al máximo las víctimas en la carretera, surfeando entre el derecho a la información de los conductores y asegurar la seguridad vial.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La hija de una famosa actriz okupa un chalé y pide 300.000 euros para irse: "Es mi única oferta"
  2. El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: la empresa puede suprimir tus derechos adquiridos
  3. La Seguridad Social confirma la jubilación anticipada sin coeficientes reductores: el BOE detalla qué trabajadores se benefician
  4. El actor de La que se avecina, Ricardo Arroyo, ingresado: 'No ha sido la fama, ha sido la prisa
  5. Blanca García, nutricionista: 'Evita comprar estas latas de atún, tienen más mercurio
  6. Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños
  7. José Elías, milmillonario, contundente sobre los coches eléctricos: 'Són una mier**, no puedes irte a 200km
  8. Niño Becerra, economista: 'Trabajar será opcional en 20 años

Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F

Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F

Elisa Mouliaá sobre Errejón: "Utilizaba técnicas de psicópata"

Elisa Mouliaá sobre Errejón: "Utilizaba técnicas de psicópata"

La DGT pone freno a los avisos en carretera: El nuevo objetivo de Tráfico está en los navegadores

La DGT pone freno a los avisos en carretera: El nuevo objetivo de Tráfico está en los navegadores

Un doctor desvela los mejores deportes desde el punto de vista de la salud: "Cada uno tiene sus pros y sus contras"

Un doctor desvela los mejores deportes desde el punto de vista de la salud: "Cada uno tiene sus pros y sus contras"

El excomisario Villarejo vuelve a la carga contra Florentino Pérez: "Yo no tengo un palco para invitar a nadie"

El excomisario Villarejo vuelve a la carga contra Florentino Pérez: "Yo no tengo un palco para invitar a nadie"

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Yolanda Díaz anuncia que no será candidata en las próximas elecciones generales

Carlos Alcarria (Cronoshare): “En la FP está el futuro de profesiones primordiales para la infraestructura de nuestro país”

Carlos Alcarria (Cronoshare): “En la FP está el futuro de profesiones primordiales para la infraestructura de nuestro país”

La AEMET advierte: "Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste"

La AEMET advierte: "Se prevé un día más inestable que los anteriores con un frente entrando por el noroeste"