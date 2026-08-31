La DGT pone el foco en una conducta habitual al volante que quiere desterrar en la vuelta de vacaciones: mirar el móvil mientras conduces

La DGT prevé 6.880.000 desplazamientos de largo recorrido entre las 15:00 horas del viernes 28 de agosto y la medianoche del lunes 31. Se trata de la última gran operación especial del verano de 2026, que coincidirá con el regreso de muchos conductores a sus lugares de residencia y con quienes aprovechan los primeros días de septiembre para empezar sus vacaciones.

Con este dispositivo, Tráfico pone el cierre a un verano en el que se han previsto más de 104 millones de desplazamientos por carretera. Durante estos días, los agentes tendrán que hacer frente a una circulación especialmente intensa, pero también estarán pendientes de una conducta que sigue siendo habitual al volante: apartar la mirada de la carretera para mirar el teléfono móvil.

Los regresos de quienes apuran sus últimos días en la costa y las salidas habituales de un fin de semana de agosto coincidirán en las carreteras. A este movimiento se añadirá el paso de vehículos extranjeros rumbo a otros países europeos y el aumento de motocicletas provocado por la celebración del Gran Premio de Aragón de MotoGP.

La DGT empieza a pintar círculos blancos en las curvas para proteger a los motoristas / SPORT

Casi 6,9 millones de viajes en cuatro días

Para evitar que el tráfico se concentre en los puntos más conflictivos, se habilitarán carriles reversibles y adicionales y se recomendarán rutas alternativas. Además, se paralizarán las obras que puedan afectar a la circulación, se limitarán los eventos que impliquen ocupar la calzada y se aplicarán restricciones específicas a los vehículos que transporten mercancías peligrosas, a los transportes especiales y a determinados camiones.

Los radares fijos y móviles seguirán siendo una de las principales herramientas para controlar la velocidad, pero la vigilancia no se limitará a estos dispositivos. Los helicópteros Pegasus y los drones también tendrán un papel importante desde el aire, mientras que las cámaras y los vehículos camuflados, incluidas furgonetas y motos, permitirán detectar infracciones como utilizar el móvil al volante o circular sin cinturón.

Por eso, ya no sirve de mucho la estrategia de reducir la velocidad únicamente cuando aparece un radar. Una furgoneta situada en una posición elevada puede tener una visión clara del interior de los vehículos y comprobar qué está haciendo el conductor. Del mismo modo, una moto camuflada puede mantenerse cerca de un vehículo el tiempo suficiente para confirmar una conducta irregular.

En el caso del teléfono móvil, llevarlo suelto dentro del coche no implica automáticamente la misma sanción. La situación cambia cuando el conductor lo coge o lo utiliza mientras está conduciendo, ya que en ese caso sí puede enfrentarse a una multa.