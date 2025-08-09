Tráfico
La DGT se pone firme: Retirará el carnet de conducir a los que tomen estos medicamentos
La autoridad del tráfico se fija en las personas que tienen más capacidad de sufrir accidentes según apuntan los datos de accidentalidad en las carreteras
La Dirección General de Tráfico (DGT) pide a los conductores españoles que estén alerta porque puede que se queden sin la posibilidad de conducir. Sin embargo, está medida solo se aplicará a un sector muy específico de la población y por motivos de seguridad vial.
Se trata de un colectivo específico que ni siquiera está registrado como tal, sino que son todas aquellas personas que tomen una serie de medicamentos que la autoridad del tráfico ha decidido poner en su lista negra y denegar la renovación de su carnet de conducir.
De hecho, ya existe una lista de enfermedades que incapacitan a la persona a ponerse al volante o le obligan a pasar revisiones periódicas.
Esto incluye algunas patologías respiratorias (apnea del sueño), digestivas (trasplante renal), neurológicas (una pérdida de consciencia reciente o una epilepsia), vasculares (disección o aneurisma), oncológicos, psiquiátricos (demencia, trastorno de ansiedad o TDH). También hay condiciones endocrinas que se encuentran dentro de esta lista, como el hipotiroidismo o la diabetes), enfermedades cardíacas (arritmias o infartos) o degenerativas (infartos, ELA, Parkinson).
A estos limitantes ahora también se unen algunos medicamentos que resultarán prohibitivos. Un ejemplo es la insulina, habitualmente usada para el tratamiento de la diabetes, aunque también algunos destinados a tratar problemas psiquiátricos específicos, siempre que se adquieran sin un certificado médico.
También se incluyen los medicamentos para la apnea del sueño. En este caso, los usuarios de este tipo de soluciones deberán entregar un informe que dicho tratamiento es efectivo y por lo tanto, necesario. Además, también es imposibilitante el hecho de usar marcapasos y desfibriladores.
Detrás de estas mediadas se encuentran unos datos que confirman que en caso de padecer alguna de las enfermedades aumenta considerablemente el riesgo de sufrir accidentes en la carretera.
Otro foco de peligro es la gente mayor que presenta principios de demencia, un colectivo en el que la DGT ya ha puesto la mirilla: "El riesgo de cometer una infracción o sufrir un accidente de una persona mayor con demencia en sus primeros estadios es de 2,5 a 8 veces mayor que personas sin deterioro", comentaba el organismo.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
- Cora Schumacher, sobre su apellido: 'Lo mantendré mientras siga ganando dinero con él
- Sergio Ramos revela el 'condimento fetiche' que añade a todas sus comidas: 'Soy un obseso
- La Guardia Civil extrema la vigilancia en la matrícula delantera: una sanción dura y 6 puntos de carnet
- El barbero de Íñigo Martínez la lía en redes al anunciar su despedida antes que el Barça: 'Adiós mi capitán
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Jorge Cadaval, de Los Morancos, víctima del reto viral de defecar en piscinas: 'La gente salió despavorida