La DGT plantea un cambio histórico en las multas: pagarías según tu renta

La DGT (Dirección General de Tráfico) está valorando una idea que podría cambiar el sistema de multas en España. La propuesta consiste en que las sanciones dejen de ser cantidades fijas y pasen a depender de lo que gana cada persona, con el objetivo de que tengan un impacto parecido en todos los conductores.

Ahora mismo, el sistema es igual para todo el mundo, ya que no se tiene en cuenta el nivel de ingresos. Una infracción grave suele suponer unos 200 euros para cualquier conductor, lo que ha abierto el debate porque no a todos les afecta igual pagar esa cantidad.

La idea viene de Sumar, que plantea un modelo más progresivo en el que la multa no dependa solo de la infracción cometida, sino también de la renta de quien la comete.

En su propuesta se establecen varios tramos de ingresos. Por ejemplo, quienes ganen entre 70.000 y 85.000 euros pagarían un 150% más, entre 85.000 y 100.000 euros un 300% más, y por encima de los 100.000 euros la multa podría llegar a multiplicarse hasta por cinco.

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También se contempla el caso contrario para las rentas más bajas, de manera que quienes ingresen menos podrían pagar menos multa, con reducciones del 30% para ingresos bajos y del 15% para rentas medias-bajas.

Con este sistema, una multa de 100 euros ya no sería igual para todos, sino que podría bajar o subir de forma considerable según el sueldo de cada persona, lo que cambiaría por completo el impacto económico de las sanciones.

Este modelo ya existe en algunos países europeos como Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza o Reino Unido, donde las multas pueden depender de los ingresos o incluso del patrimonio, y en algunos casos alcanzan cifras muy elevadas para rentas altas.

El director de la DGT, Pere Navarro, ha comentado que la idea le parece bien, aunque también ha reconocido que es complicado de aplicar, ya que sería necesario cruzar datos entre la DGT y Hacienda, además de modificar la ley: "La idea está bien. La comparto, pero veo una complejidad importante".

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Por ahora, España mantiene su sistema de sanciones y todo se queda en una propuesta, sin fecha ni garantías de que vaya a aprobarse.