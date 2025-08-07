La DGT manda un mensaje a todos los que tienen un patinete eléctrico: a partir de ahora será obligatorio

Los patinetes eléctricos son un incordio para los peatones, y una opción muy buena de movilidad para muchos ciudadanos. El exceso de este tipo de transportes por nuestras aceras y carreteras ha llevado a la Dirección General de Tráfico (DGT) a incorporar una nueva señal de tráfico que afecta directamente a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).

Con el nombre oficial de vía R-420, esta nueva señal tiene como finalidad regular el uso de estos vehículos en espacios urbanos y reforzar su integración segura en la circulación.

Compromiso con la seguridad y adaptación a los nuevos tiempos

Desde hace años, la DGT trabaja para adaptar la normativa de tráfico a los nuevos medios de transporte que se han popularizado en las ciudades, especialmente los VMP. El crecimiento del uso de patinetes eléctricos ha generado un nuevo reto de convivencia entre peatones, ciclistas, conductores y propietarios de estos vehículos, cuya regulación aún se encuentra en constante evolución para ir adaptándose a las nuevas normativas europeas y a la evolución de los medios de transporte.

La introducción de esta nueva señal se enmarca dentro del objetivo del organismo de renovar el catálogo de señales de tráfico, modernizándolo y haciéndolo más acorde a la realidad de la movilidad actual. La DGT tiene el objetivo de mejorar la seguridad vial en entornos urbanos.

Así es la nueva señal R-420

La señal R-420 indica la obligación para los conductores de vehículos de movilidad personal de circular por la vía a cuya entrada esté situada, es decir, delimita un espacio exclusivo para este tipo de vehículos.

A su vez, prohíbe el acceso a cualquier otro tipo de usuario, incluidos peatones, bicicletas o automóviles. Esta indicación funciona como una especie de carril bici, pero en este caso, sirve para indicar el paso a los VMP.

Esta nueva señalización busca ordenar el uso de los VMP, minimizar conflictos con otros modos de transporte y reforzar su seguridad. Su implementación dependerá de los ayuntamientos, que podrán instalarla en zonas concretas donde se haya habilitado una vía exclusiva para estos vehículos, similar a los ya mencionados carriles bici, que en algunos lugares podrían incluso compartir espacio.

Con esta medida, la DGT da un paso más en la regulación de los patinetes eléctricos y otros VMP, promoviendo una convivencia más segura y eficiente en las ciudades.