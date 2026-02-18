La DGT de Malasia pinta de fluorescente las carreteras: La medida para mejorar la visibilidad

En la automoción ha cambiado prácticamente todo: la eficiencia de los vehículos, el tipo de iluminación de las carreteras, las normas viales... Sin embargo, hay un elemento que se ha mantenido impertérrito pese al paso de los años y las variaciones de prácticamente todo en su entorno.

Hablamos de la pintura sobre el asfalto, que aunque ha tenido variaciones para añadir nuevas directrices de Tráfico, como la doble línea continua roja.

Ahora, en cambio, la agencia encargada de la seguridad vial en Malasia se ha aventurado ha modificarla en pro de favorecer una mayor visibilidad y ayudar a los conductores, sobre todo en los viajes nocturnos en los que en muchos tramos tan solo iluminan el camino los propios faros del vehículo.

Una carretera malasia con la pintura fluorescente. / ·

Por eso, algunas carreteras españolas cuentan con una pintura especial fluorescente que absorben la luz durante el día y emanan cierta luminosidad durante las horas de noche, hasta 10 horas y con lluvia.

La iniciativa empezó en 2023 dentro de un programa piloto y ha sido bien recibida por los conductores, que aseguran sentirse más seguros al ver las líneas claramente en plena oscuridad. La idea se llevó a cabo, precisamente, para cubrir el vacío de alumbrado en muchas zonas rurales del país, donde no es fácil hacer llegar la electricidad.

Un hombre fotografía la carretera con pintura fluorescente. / ·

El único inconveniente es el altísimo coste que implicaría pintar todas las carreteras con esta pintura especial, por lo que es poco probable que se lleve a cabo a nivel general: de los 47 euros por metro cuadrado de la tradicional, a los 876 euros.

Sin embargo, podría ser una solución muy útil en puntos concretos de la vía y en otros países, pues en España mismo también existen amplias zonas sin iluminación.

De hecho, en Australia o Holanda es una idea que ya se ha implementado en forma de prueba, aunque también se ha descartado por el alto precio de pintar las líneas de fluorescente, aunque en el país austral no se descarta la inversión y ya se ha ampliado el presupuesto en materia de 'soluciones innovadoras' para la seguridad vial.