La DGT instala cuatro cámaras invisibles para multar una infracción frecuente de 200 euros: solo hay cuatro y están en esta provincia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha un nuevo sistema de cámaras "invisibles" para vigilar ciertas infracciones que afectan a la seguridad vial. Este avance tecnológico forma parte de una estrategia para mejorar la vigilancia del tráfico y reducir los accidentes en carretera, aunque todavía hay ciertas dudas sobre su funcionamiento.

Lo que queda claro es que ni están señalizadas ni son fácilmente reconocibles para los conductores, permitiendo que la vigilancia sea más discreta y difícil de evitar. Además, estas cámaras están conectadas a sistemas de inteligencia artificial que analizan automáticamente las imágenes para detectar infracciones con mayor precisión.

200 euros por esta común infracción

Una de las faltas que persiguen es la invasión de la línea continua, una maniobra que representa un peligro importante para la seguridad de todos los conductores. La DGT ha decidido poner el foco en esta infracción para frenar comportamientos arriesgados al volante.

El sistema utiliza dos cámaras que funcionan de forma complementaria: una se encarga de leer las matrículas en el carril de aceleración y la otra graba a los vehículos que se incorporan a la vía principal. Si un coche se incorpora antes de que termine la línea continua, se considera que ha cometido una infracción.

Esta infracción está sancionada con una multa de 200 euros, pero no con la pérdida de puntos en el carné. La DGT confía en que esta medida ayude a reducir las colisiones laterales, que en 2021 causaron 217 muertes en España.

Ubicación de las cámaras invisibles

Este despliegue limitado marca el inicio de una nueva etapa en la vigilancia del tráfico, basada en la inteligencia artificial y en sistemas automatizados que funcionan de manera imperceptible para los conductores.

Por ahora, solo hay cuatro cámaras 'invisibles' instaladas, y todas se encuentran en la misma provincia, una forma de probar el método para, más tarde, implementarlo en otras carreteras del territorio español.

Los cuatro sistemas activos se han instalado en la Comunidad de Madrid. Concretamente, están ubicadas en puntos clave de las autovías A-1, A-2, A-42 y A-6.