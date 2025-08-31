SOCIEDAD
La DGT incorpora ya nuevas señales y estas son las multas por saltártelas
El nuevo reglamento entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025
La DGT siempre busca la forma de mejorar la seguridad vial y, con ello, minimizar los siniestros, accidentes y, con ello, los heridos y las víctimas mortales en carretera. Para eso, realiza constantes ajustes y modificaciones en las leyes de tráfico y en las propias señales. De hecho, el pasado 1 de julio entró en vigor un nuevo reglamento que añade a las carreteras españolas nuevas señales de tráfico.
Hay varias señales nuevas y ya se sabe de cuánto podría ser la multa en caso de no hacerles caso. Te lo explicamos a continuación:
- S-991f (distancia mínima de seguridad): señal que obliga a mantener la distancia mínima de seguridad entre tu vehículo y el de delante. La multa por no respetarla es de 200 euros y 4 puntos.
- S-1c (carretera 2+1): indica el inicio de una vía de tres carriles donde el central es que se utilizaría normalmente para adelantar. Invadir el carril contrario supone una multa de 200 y 4 puntos.
- R-119 (prohibido el paso a vehículos de movilidad personal): impide el paso a patinetes eléctricos y monociclos, entre otros. La multa es de 200 euros.
- Señal de animales salvajes (jabalíes): no respetar el límite de velocidad en los tramos señalizados con esta señal supondrá multas desde 100 hasta 500 euros y hasta 6 puntos del carné.
- P-35 (carril trenzado o de confluencia): indica que varios carriles se entrelazarán, obligando a ceder el paso y parar si es necesario. No respetar las prioridades de paso supondrá una multa de 200 euros.
- Señales ambientales y de movilidad: prohíbe circular por episodios de contaminación, o alerta por niebla. La multa por saltarse estas restricciones es de 200 a 500 euros.
Hay varias señales que van a desaparecer también, y algunas son las de aparcar en días pares o impares, la de "Fin del túnel" y otras relacionadas con servicios que ya no se usan a día de hoy.
