La DGT endurece las normas al volante y sanciona con hasta 1.000 euros y 6 puntos del carné de conducir: aunque se utilice el término «tasa cero», en la práctica la realidad es muy distinta

Tanto a Pere Navarro, máximo responsable de la DGT, como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se les ha metido entre ceja y ceja bajar al mínimo los límites de alcohol al volante.

Para ambos, endurecer esta medida ha pasado de ser un trámite normativo a una auténtica cruzada personal. Tráfico prepara una importante vuelta de tuerca a los controles de alcoholemia: la idea es recortar a la mitad los límites permitidos al volante.

Si la medida sale adelante, pasaríamos del tope actual de 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre (o 0,25 en aire) a fijar el máximo en 0,25 en sangre y solo 0,12 en aire espirado. Un tijeretazo en toda regla que dejará la tolerancia prácticamente bajo mínimos.

Pere Navarro, director de la DGT. / SPORT

Los nuevos cambios en la DGT

Aunque en la DGT utilicen el término «tasa cero», en la práctica la realidad es muy distinta. Si nos atenemos a los propios cálculos y tablas oficiales del organismo, con este nuevo margen teórico todavía habría espacio para tomarse una caña o una copa de vino sin dar positivo, cuando antes el límite daba juego para dos o tres consumiciones según la corpulencia de cada persona.

La DGT explica que, con una tasa de 0,1 miligramos por litro de aire espirado, su intención es asegurarse de que no se produzcan falsos positivos, pues la digestión de algunos alimentos e incluso los colutorios que se usan para la higiene dental podrían provocarlos.

Ahora una caña o una copa de vino

Las cifras no dejan lugar a dudas: el Instituto Nacional de Toxicología revela que cerca de la mitad de los conductores que pierden la vida en la carretera habían consumido alcohol.

Pero el riesgo no acaba en la falta de reflejos o el exceso de confianza; los médicos advierten de un peligro silencioso: el alcohol altera la coagulación sanguínea.

Esto provoca que cualquier hemorragia sufrida tras el impacto sea mucho más difícil de frenar, elevando drásticamente el riesgo de que las víctimas mueran desangradas antes de recibir ayuda.

Tras el rechazo del año pasado, el Gobierno prevé retomar en el Congreso la reforma que cortará a la mitad la tasa máxima de alcohol permitida al volante.

Aunque el límite para dar positivo bajará drásticamente, las cuantías económicamente fijadas y la retirada de puntos se mantendrán tal y como están hoy en día: