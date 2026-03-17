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DGT, tráfico

La DGT endurece las normas para campers y autocaravanas: tendrás que pasar más ITV y ojo al estacionamiento

¿Cuáles son los cambios que afectan a los vehículos Caravaning?

Vista exterior de una de las autocaravanas

Vista exterior de una de las autocaravanas / NOMADE NATION

David Cruz

David Cruz

Si tienes una autocaravana o camper en casa, atento a las últimas novedades que ha introducido la Dirección General de Tráfico (DGT) en cuanto a su uso, conducción y otros detalles relacionados con los vehículos Caravaning.

El objetivo de estas novedades no es otro que adaptar las reglas a la realidad actual y mejorar la seguridad tanto de los conductores como de sus ocupantes.

¿Cuáles son los cambios relativos a las normas de autocaravanas y campers?

Uno de los cambios más importantes afecta a la ITV: la DGT distingue ahora entre autocaravanas y campers, con requisitos diferentes según el tipo de vehículo:

  • En el caso de las autocaravanas, se mantiene un sistema similar al de los turismos: exentas hasta los cuatro años, pasan inspección cada dos años hasta los diez y después anualmente.
  • Sin embargo, las campers tendrán condiciones más exigentes. Deben pasar la ITV cada año hasta cumplir diez años, y desde entonces, cada seis meses.

Otro punto clave afecta al estacionamiento en ciudades. La DGT recuerda que estos vehículos pueden estacionar como cualquier otro, aunque siempre respetando la normativa municipal de cada consistorio.

Imagen de uno de los modelos de autocaravanas de la marca

Imagen de uno de los modelos de autocaravanas de la marca / NOMADE NATION

Los Ayuntamientos pueden limitar el tiempo de estacionamiento o incluso prohibir la acampada en zonas urbanas. Restricciones que buscan evitar problemas de tráfico y convivencia.

Por otro lado, la normativa incorpora nuevas señales, como la que indica puntos de vaciado de aguas residuales para campers y autocaravanas, facilitando así su uso en rutas.

Noticias relacionadas y más

¿Cuál es el objetivo de estos cambios y novedades en materia de tráfico? La DGT busca poner orden en un sector que se encuentra en auge, reduciendo conflictos en ciudades y carreteras, adaptando la regulación al crecimiento del Caravaning en España, tanto nacional como internacional.

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