La DGT desmiente los bulos sobre las nuevas multas por 'darse un beso' o 'discutir'

Muchas personas están pendientes a posibles nuevas legislaciones o modificaciones de la ley que realice la DGT, pero también hay muchos bulos sobre este tema.

Por una razón u otra, hay mucha gente que se divierte viendo cómo la sociedad se cree mentiras en redes sociales y foros. Y sin ir más lejos, ahora mismo hay un bulo circulando en internet sobre nuevas y absurdas multas que la Dirección General de Trágico no ha añadido a la legislación.

Multas que van desde discutir en el vehículo hasta morderse las uñas, pasando por poner los pies en el salpicadero, darse un beso y mucho más.

Un bulo que incluso personas conocidas como Santiago Abascal, presidente de VOX, ha compartido. La propia DGT ha desmentido estos rumores y asegura que no ha habido ninguna modificación en la legislación de esta índole.

No se ha cambiado la legislación ni se ha añadido nada nuevo, y lo que se considera una infracción leve es "incumplir la obligación de los conductores de estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo".

Si realizar cualquiera de las acciones antes mencionadas puede poner en riesgo la seguridad vial en un momento dado por distracción del conductor, puede acarrear multa, pero no el acto en sí.

Otro bulo es la multa por usar chanclas. No hay nada que diga que conlleve una penalización llevarlas a nivel legal, pero sí lo puede hacer si limita los movimientos.

"El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía", asegura la propia DGT.