La DGT ya los ha confirmado: estos son los primeros radares que multarán a los conductores que viajen solos en el coche

Los carriles BUS-VAO forman parte desde hace años de los accesos a algunas de las principales ciudades españolas, aunque todavía son desconocidos para muchos conductores. Estos carriles están reservados, bajo determinadas condiciones, a los vehículos que circulan con más de un ocupante y tienen como objetivo agilizar el tráfico y reducir los atascos que se producen en las horas de mayor afluencia.

En España ya funcionan cinco carriles BUS-VAO repartidos entre Madrid, Valencia, Málaga y Sevilla. La cifra, sin embargo, podría aumentar hasta ocho con la próxima puesta en servicio de otro carril en Sevilla y de dos nuevos tramos en Tenerife. El más reciente se encuentra en la A-2, en Madrid, y actualmente está en fase de pruebas.

Este nuevo carril incorpora además un sistema de detección de pasajeros que permite comprobar cuántas personas viajan en el interior de cada vehículo. Son los conocidos como radares negros o radares de ocupación, una tecnología que busca facilitar el control del uso correcto de estos carriles.

Pere Navarro, director de la DGT. / SPORT

¿Cómo funcionan estos radares negros?

Estos dispositivos están diseñados para comprobar que los vehículos cumplen con la ocupación mínima exigida en determinados carriles. Para hacerlo, analizan el interior del coche y comprueban cuántas personas viajan en él. El sistema combina diferentes tecnologías para poder realizar esta tarea incluso cuando hay mucho tráfico o las condiciones de visibilidad no son las mejores.

Dos cámaras por cada punto de control: los radares cuentan con dos cámaras fijas colocadas a una distancia de entre 50 y 100 metros. De esta forma, pueden captar el vehículo desde distintos puntos y comprobar quién viaja en su interior.

los radares cuentan con dos cámaras fijas colocadas a una distancia de entre 50 y 100 metros. De esta forma, pueden captar el vehículo desde distintos puntos y comprobar quién viaja en su interior. Sensores térmicos e infrarrojos: ambas tecnologías trabajan conjuntamente para obtener imágenes claras del habitáculo, incluso con tráfico denso o cuando la visibilidad es reducida.

ambas tecnologías trabajan conjuntamente para obtener imágenes claras del habitáculo, incluso con tráfico denso o cuando la visibilidad es reducida. Software con inteligencia artificial: el sistema analiza las imágenes para identificar siluetas y patrones de movimiento que permitan determinar cuántas personas viajan en el vehículo. Según los datos facilitados, alcanza una precisión superior al 95% y puede analizar hasta 1.000 vehículos cada hora. Además, está preparado para distinguir a los ocupantes reales de elementos que puedan confundirse con una persona, como mascotas o muñecos.

el sistema analiza las imágenes para identificar siluetas y patrones de movimiento que permitan determinar cuántas personas viajan en el vehículo. Según los datos facilitados, alcanza una precisión superior al 95% y puede analizar hasta 1.000 vehículos cada hora. Además, está preparado para distinguir a los ocupantes reales de elementos que puedan confundirse con una persona, como mascotas o muñecos. Conexión 5G y placas solares: los dispositivos funcionan mediante energía solar y cuentan con conexión 5G para enviar las imágenes y la información recopilada a los sistemas de Tráfico prácticamente en tiempo real.

A diferencia de los radares de velocidad tradicionales, estos dispositivos no necesitan emitir ningún destello para detectar la infracción. El proceso se realiza de manera automática y, cuando se confirma que el vehículo no cumple con la ocupación mínima establecida, la correspondiente sanción puede tramitarse directamente.