La DGT lo confirma: prohibidos los patinetes eléctricos sin seguro en 2026

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado la nueva normativa para los patinetes eléctricos. A partir del 2 de enero de 2026, los usuarios deberán adaptarse a la Directiva (UE) 2021/2118, que obliga a contar con un seguro de responsabilidad civil a los vehículos de movilidad personal.

En este contexto, la falta de póliza y de la documentación requerida podrá conllevar desde multas económicas hasta la inmovilización del patinete. La norma tiene como objetivo solucionar los posibles problemas de seguridad vial asociados a estos vehículos.

Según la reforma de la Ley de Seguros de Automóviles, será obligatorio figurar en el registro de la DGT, contar con una identificación visible y tener un seguro de responsabilidad civil. De hecho, la póliza debe cubrir daños a terceros en caso de accidente.

El delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, explicó que "sin ese seguro, el patinete no podrá circular y quedará expuesto a sanciones". Por otro lado, el precio de la póliza oscilará entre los 20 y 100 euros anuales.

En paralelo, la nueva legislación reúne una serie de criterios técnicos que deben cumplir los patinetes eléctricos. Estos vehículos deben ser a motor y tener una única plaza. Además, no pueden superar una velocidad máxima que varía según su peso:

Patinetes eléctricos con peso inferior a 25 kg: Entre 6 y 25 km/h.

Entre 6 y 25 km/h. Patinetes eléctricos con peso superior a 25 kg: Entre 6 y 14 km/h.

Con la entrada del seguro obligatorio en vigor, los usuarios que no cumplan con la norma podrán recibir una multa de hasta 1.000 euros. Adicionalmente, los agentes de movilidad podrán inmovilizar el patinete eléctrico si el vehículo no dispone de placa identificativa, registro en la DGT y seguro.

Según el Real Automóvil Club de España (RACE), la mayoría de patinetes eléctricos utilizados en entornos urbanos podrán estar afectados por la normativa.

Finalmente, algunos ayuntamientos españoles han avisado que aumentarán los controles desde la primera semana de 2026. En Sevilla, han prohibido circular por aceras y es obligatorio contar con un sistema de iluminación, además del límite de velocidad a 25 km/h.