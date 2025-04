La DGT lo confirma: estos objetos habituales no se pueden llevar en el coche

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene un propósito claro para este 2025: continuar disminuyendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos motorizados son una forma de transporte que millones de personas emplean cada día, y depende de cada persona asegurar que la carretera sea un espacio seguro.

Como resultado de esta situación, la DGT ha informado que hay objetos que no se pueden llevar en el coche, debido a que pueden suponer un riesgo en la seguridad vial. Además, podría suponer sanciones económicas de 300 hasta 30.000 euros.

No obstante, existen varios objetos que suelen ser indispensables al viajar en coche como puede ser unas gafas de sol, una botella de agua, un cargador de móvil o un abrigo, entre otras cosas.

Aunque muchos españoles no lo sepan, estos objetos podrían causar un accidente. Por este motivo, la Guardia Civil cuando realiza controles de tráfico no sólo comprueba el carné de conducir o realiza pruebas de alcohol y drogas, también revisa que los ocupantes no lleven objetos que pongan en peligro.

Estos objetos no se pueden llevar