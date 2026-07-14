La DGT confirma una nueva campaña especial de vigilancia y de controles en carretera entre el 13 y el 19 de julio: la Guardia Civil avisa a los conductores

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante, activa desde el 13 de julio y hasta el próximo domingo 19. Durante estos siete días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará los controles en carretera, con el apoyo de policías autonómicas y locales para ampliar la vigilancia también en vías urbanas.

El objetivo es atajar uno de los comportamientos de mayor riesgo en la conducción. El alcohol fue el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico registrados en 2024 y estuvo presente en el 28% de los accidentes mortales, con un total de 273 fallecidos. La tendencia, además, es ascendente: los fallecidos en siniestros donde algún conductor dio positivo en alcoholemia aumentaron un 9% respecto a 2023 y un 24% respecto a 2019.

La Memoria 2024 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirma esta realidad: el 34% de los conductores fallecidos analizados dieron positivo en alcohol y el 16,4% en drogas, con un dato especialmente preocupante: en el 23% de los casos, la tasa de alcohol superaba los 1,20 mg/l.

CAMPAÑA DE LA GUARDIA CIVIL CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA ROTONDA DE LA PARROQUIA DE SEIXALBO, EN OURENSE. CONTROL. DE TRAFICO. PUNTO. VERIFICACION. ALCOHOLEMIA / BRAIS LORENZO / VIGO

Álvaro Goméz, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha subrayado que "la única tasa segura al volante es cero", recordando que los organismos internacionales de seguridad vial recomiendan reducir los límites máximos permitidos para disminuir la siniestralidad.

Concienciación desde la experiencia

Desde 2007, la Federación Nacional de Lesionados Medulares y Otras Discapacidades Físicas (ASPAYM) participa en las campañas de la DGT para sensibilizar a los conductores. Bajo el lema "No corras, no bebas… no cambies las ruedas", voluntarios con lesión medular acompañarán a los agentes en varios controles por todo el país.

Su presencia pretende trasladar un mensaje directo: las consecuencias de un siniestro provocado por el alcohol o las drogas son irreversibles. El voluntario se acercará al vehículo retenido para recordar al conductor el riesgo real y cotidiano de una imprudencia que puede cambiar vidas en cuestión de segundos.

Mayte Gallego, presidenta de ASPAYM, ha insistido en que "toda precaución es fundamental". Ha señalado que la mayoría de campañas, ya sea por distracciones, velocidad o consumo de sustancias, apuntan a un mismo origen: el exceso de confianza. Por ello, ha pedido a los conductores que se pregunten siempre si están en condiciones de ponerse al volante y que eviten cualquier influencia externa que comprometa un desplazamiento seguro.

La DGT confirma una nueva campaña especial de vigilancia / Archivo

Consecuencias del alcohol en la conducción

El alcohol provoca un mayor tiempo de reacción, una subestimación de la velocidad, problemas de visión como el efecto túnel y una pérdida de coordinación. Estos efectos multiplican de forma exponencial el riesgo de sufrir un siniestro, especialmente cuando se combina con otras drogas.

Incluso dentro de los márgenes legales, el riesgo aumenta de manera notable:

Con 0,5 g/l , la probabilidad de colisión se duplica .

, la probabilidad de colisión se . Con 0,8 g/l , es cinco veces mayor .

, es . Con 1,5 g/l, se multiplica por veinte.

Países como Suecia y Noruega adoptaron hace décadas tasas máximas de 0,1 mg/l, logrando reducciones del 12% en siniestros con víctimas, del 8% en siniestros mortales y del 16% en conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol.

Accidente de coche / Archivo

La delgada línea entre la infracción y el delito

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas puede derivar en sanciones administrativas o en penas de cárcel. En 2025, la Fiscalía de Seguridad Vial contabilizó 47.103 conductores condenados por este motivo.

Más allá de las consecuencias legales, la DGT recuerda que el impacto personal es devastador: la vida de quien provoca un accidente mortal por una imprudencia relacionada con el consumo de alcohol o drogas no vuelve a ser la misma.