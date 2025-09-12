Sociedad
La DGT lo confirma: esta es la multa que te pueden poner por encender la luz interior del coche
Esto dice el Reglamento General de Circulación al respecto
Luis Alloza
En el Reglamento General de Circulación se establecen las normas para todo tipo de conductores y vehículos y también las sanciones tanto económicas como de puntos en función de su gravedad.
Todos tenemos claro que en caso de saltarse una señal de stop o por circular por exceso de velocidad, por ejemplo, hay multa. Pero hay ciertas infracciones que no son conocidas.
Si se lleva mal colocada la compra o si se conduce con abrigo o chanclas, dependiende la época del año, es posible motivo de infracción por la seguridad del conductor y los pasajeros.
Pero siempre ha existido en el imaginario colectivo la idea de que llevar puesta la luz de cortesía, las que se encuentran en el interior de los coches y que sirven para alumbrar en condiciones de poca visibilidad en el habitáculo, era ilegal.
El motivo es que pueden deslumbrar en la carretera y, por tanto, ser peligroso.
Por eso siempre se ha dicho que solo se podían emplear con el vehículo parado.
El Reglamento General de Circulación no tiene un artículo específicamente pensado para esta situación, pero sí para el mal uso del sistema de iluminación, que se sanciona con 200 euros de multa.
Queda a disposición de los agentes, igual que ocurre en otras situaciones, discernir si conducir con la luz de cortesía es peligroso o deslumbra y puede ocasionar un accidente, por lo tanto la recomendación es que se use solamente en parado o en situaciones de extrema necesidad en marcha para evitar posibles incidentes e infracciones.
- Asesinato de Charlie Kirk: Mofas y condolencias en las redes por la muerte del 'influencer' afín a Donald Trump
- Un emprendedor chino critica la mentalidad negativa de los empresarios en España: 'Nos enfocamos demasiado en los impuestos
- Tragedia en el zoo: Cinco leones matan a mordiscos a un cuidador en Tailandia delante de los turistas
- Nicki Nicole no puede ocultar la sonrisa al hablar de Lamine Yamal desde Barcelona: 'Estoy muy enamorada
- El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: 'Nunca la pidas dos años antes
- Caos de última hora en el 'El Hormiguero': Pedri y Ferrran se caen del programa y entra una diva de los 2000 en su lugar
- Úrsula Corberó será madre: Así es su vida privada, pareja y patrimonio
- Un asesor financiero señala los gastos reales de comprar una vivienda en España: 'Lo sé, es una locura