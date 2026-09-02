La DGT confirma el mayor cambio en los semáforos: así afectará a todos los conductores desde el 1 de octubre

La Dirección General de Tráfico aplicará desde el 1 de octubre un cambio sustancial en los semáforos de pasos de peatones. El Real Decreto 518/2026 modifica el Reglamento General de Circulación y elimina la coexistencia entre ámbar intermitente para vehículos y verde fijo para peatones, una combinación que durante años provocó dudas sobre la prioridad.

La DGT sostiene que esta reforma responde a una necesidad clara: evitar interpretaciones erróneas en situaciones donde la prioridad legal era del peatón, pero no todos los conductores actuaban en consecuencia. A partir de ahora, cuando el peatón tenga luz verde, el vehículo deberá ver rojo fijo, sin margen para avanzar con precaución.

Por qué desaparece el ámbar intermitente en los pasos de peatones

Durante décadas, la luz ámbar intermitente permitía a los conductores continuar la marcha con cautela, incluso cuando los peatones tenían luz verde. Aunque la normativa obligaba a ceder el paso, esta dualidad generaba confusión y riesgo, especialmente en giros y cruces con visibilidad limitada.

La DGT ya alertó en 2022 del peligro de esta coincidencia. Los datos respaldan la decisión: los atropellos representan el 42% de los fallecidos en accidentes urbanos, con 206 víctimas mortales en el último balance anual.

Semáforo en ámbar / Archivo

La reforma elimina definitivamente esta ambigüedad. El ámbar intermitente seguirá existiendo, pero solo en puntos donde no haya conflicto con pasos de peatones.

Impacto en la seguridad vial

El objetivo central es reforzar la protección de peatones y ciclistas, colectivos que concentran más del 80% de las víctimas en áreas urbanas. La nueva señalización pretende reducir los accidentes derivados de malas interpretaciones, especialmente en intersecciones donde vehículos de gran tamaño pueden ocultar a un peatón ya en la calzada.

La luz roja fija durante el verde peatonal establece una prioridad inequívoca y elimina la posibilidad de que un conductor avance mientras un viandante cruza.

Adaptación de los semáforos y plazos para los Ayuntamientos

La implementación no será inmediata en todos los puntos. Los Ayuntamientos dispondrán de un periodo para reprogramar los semáforos que aún utilizan la combinación de verde peatonal y ámbar intermitente para vehículos.

Semáforo / Archivo

Los dispositivos que solo cuentan con luz verde y ámbar intermitente deberán modificar su secuencia para incorporar la nueva lógica: verde para peatones, rojo para vehículos.

La actualización del Reglamento de Circulación busca eliminar cualquier posible contradicción entre las señales dirigidas a conductores y peatones. En cruces, giros y zonas de circulación simultánea, la claridad en la prioridad es esencial para evitar situaciones de riesgo.

La sanción por rebasar un semáforo en rojo se mantiene sin cambios: 200 euros y cuatro puntos menos en el permiso de conducir.