La DGT lo confirma: en 2026 llegan unos nuevos radares móviles en tramos muy específicos

La Dirección General de Tráfico está preparada para implementar una nueva serie de radares móviles sobre ruedas a partir del año que viene, y el objetivo principal de esta medida es reducir los accidentes mortales que ocurren en zonas en obras.

Según datos de la DGT, cada año mueren trabajadores en zonas en obras precisamente porque los conductores no respetan los límites de velocidad. Con los nuevos radares, la Dirección General de Tráfico espera poner punto y final a esta clase de incidentes.

Por el momento, han confirmado que en total tienen planeado instalar más de 100 radares distintos en lo que consideran 'tramos de riesgo'. Estos radares, lógicamente, se utilizarán para asegurar que los conductores no sobrepasan los límtes de velocidad en zonas señalizadas con los carteles pertinentes de obra.

Obviamente, la limitación de velocidad dependerá de diversos factores, como el tramo en cuestión o las obras que se estén llevando a cabo. No obstante, por lo general una limitación muy estándar es la de 60 km/h, la cual se impulsará muy probablemente por medio de esos radares.

Esta medida tomada por la DGT no llega como una novedad inesperada a decir verdad, pues en 2024 ya se aprobó en Congreso. Es decir, se lleva años gestionando con la idea de que se implemente de la mejor forma posible en las carreteras.

A pesar de que desde hace muchos años existen las señalizaciones dedicadas a las zonas en obras, con ese habitual distintivo color amarillo, estas por sí solas no sirven para que los conductores aminoren la velocidad en muchas ocasiones. De ahí la solución de los radares.

En este punto no se ha revelado cómo serán estos radares, pero se entiende que serán un modelo moderno que se adapte a las necesidades presentes de las carreteras. Con el 2026 en el punto de mira, es posible que en los próximos meses se muestren por primera vez.

¿Qué te parece esta medida por parte de la DGT? ¿La ves adecuada considerando el riesgo al que se someten los trabajadores de obras en carretera o te parece una novedad excesiva?