La DGT, contra el coche eléctrico en el carril VAO: Novedades en Tráfico este 2026

La DGT trabaja para la mejora de la seguridad en las carreteras españolas y entre sus diversas funciones se encuentra la regulación de las normas para todos los vehículos. Ante la necesidad de reducir emisiones contaminantes, Tráfico implementó una nueva medida que pretendía incentivar el uso de vehículo privado pero de manera compartida: el carril VAO.

Esta vía estaba destinada a todos aquellos medios de transporte de uso privado con alta ocupación, es decir, con varios pasajeros, además del transporte público. También podía hacer uso de este carril los coches 'Cero emisiones', los de la etiqueta '0', aunque solamente lo ocupara el conductor, convirtiéndolo en uno de los principales incentivos para la compra de este tipo de vehículos, ya que podía llegar a suponer un ahorro de tiempo importante respecto a los de combustión.

Un carril Bus-VAO. / ·

Sin embargo, con la llegada del 2026 la DGT se ha puesto manos a la obra y está tratando de dificultar el tránsito de cualquier tipo de movilidad privada. Para ello, ha eliminado este aliciente, equiparando los conductores '0' a los de las etiquetas 'ECO', 'B' o 'C'.

El objetivo es incentivar el uso del transporte público, incluso por encima del coche 100% eléctrico. Esta medida, que entrará en vigor a partir del 29 de enero, responde a las palabras del director de la DGT, Pere Navarro, que apuntaba que el problema de las ciudades no es la contaminación que emiten los coches de hoy, sino la cantidad de vehículos particulares que quieren circular.

Pere Navarro, Director General de Tráfico. / El Periódico de Aragón

Además, con ello también se quiere dar respuesta a la cada vez más habitual saturación de los carriles VAO debido al incremento de coches cero emisiones, que han eliminado esa ventaja. De hecho, algunas empresas de transporte público habían emitido su preocupación dado el incremento de la congestión en estas vías supuestamente más rápidas.

"La medida responde tanto a la demanda de la ciudadanía como a las peticiones de las empresas de transporte público y Defensor del Pueblo que han trasladado a la DGT su preocupación por la progresiva pérdida de eficacia de los carriles VAO que afecta directamente a la regularidad y puntualidad del servicio, desincentivando su uso y perjudicando a miles de usuarios diarios que optan por el transporte público", apuntaba Navarro.

Autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). / ·

Ahora, por lo tanto, la norma vuelve a permitir el uso del VAO solamente a los vehículos con una alta ocupación, independientemente de las emisiones que emita, estableciendo en dos personas el límite establecido.

Sin embargo, la medida se aplicará de manera progresiva en función de la zona y la realidad que exista en la carretera, además de que se baraja la opción de permitir nuevamente la circulación de los vehículos '0' con un solo ocupante en determinadas ocasiones.