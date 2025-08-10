Tráfico
La DGT contra el cambio climático: Las nuevas medidas que implementará en las carreteras españolas
Su objetivo es mejorar la movilidad en las grandes urbes y hacer frente a la situación medioambiental
El cambio climático es una de las situaciones más preocupantes para el mundo desde hace ya varias décadas. Algo que no está frenando y, más bien, se sigue acelerando, a pesar de que se intentan instaurar medidas que lo frenen.
Eso mismo va a intentar también la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de nuevas leyes que reduzcan las emisiones de CO2 en las más grandes y principales urbes españolas.
Por el momento, la DGT solo ha dejado algunas propuestas sobre la mesa que todavía se siguen analizando bajo la supervisión de Pere Navarro. Una de las propuestas consiste en que al menos dos personas viajen en el vehículo en determinadas zonas metropolitanas, prohibiendo que lo haga solo una persona (y si una persona tiene que viajar sola, que lo haga en transporte público).
De la misma forma, otra de las cosas que se están barajando es la posibilidad de instalar dispositivos o sensores que permitan contabilizar en tiempo real el número de personas que viajan dentro de un vehículo.
En las Islas Baleares ya se han implementado medidas que podían acabar afectando a toda España, como el pago de una tasa de un euro diario a los vehículos no residentes que quieran circular por sus carreteras.
Todo ello con sus horarios limitados y restricciones varias. Pero se está analizando la idea de poner tasas mucho más caras, que alcanzan hasta los 150 euros, que dependerán del vehículo y cuánto contamine, para reducir así el uso de coches muy contaminantes.
Otra medida es limitar cada vivienda a solo un vehículo, para que no haya varios coches por familia y, de esta forma, compartan el mismo coche y se reduzca el uso de ellos, pues en las Baleares se detectó un incremento masivo de desplazamientos por carretera diarios.
