La DGT cambia las normas y avisa a los motoristas: estas son las nuevas obligaciones desde el 1 de octubre

Según establece el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, que modifica el Reglamento General de Circulación, los motoristas tendrán que hacer algunos cambios en su equipación a partir del próximo 1 de octubre de 2026. Ese día entrará en vigor la reforma aprobada por el Gobierno, que introduce nuevas normas para motocicletas y ciclomotores y que afecta tanto a los conductores como a los pasajeros.

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con los guantes de protección, que pasarán a ser obligatorios para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores cuando circulen por vías interurbanas. La medida busca reducir las lesiones en caso de caída y su incumplimiento tendrá la consideración de infracción grave, con una multa de 200 euros.

También habrá que prestar atención al calzado, ya que será obligatorio llevar los pies completamente cubiertos en cualquier tipo de vía. Aunque no será necesario utilizar unas botas específicas, no estará permitido circular en moto con chanclas, sandalias o cualquier otro calzado que deje parte del pie al descubierto, y no cumplir con la obligación supondrá una multa de 200 euros.

Motorista / Sport

Los cambios también afectan a los cascos de los ciclomotores, que tendrán que estar homologados y no simplemente certificados. Los usuarios que ya dispongan de un casco certificado tendrán un periodo transitorio de un año para seguir utilizándolo, por lo que esta nueva exigencia no será definitiva hasta el 1 de octubre de 2027.

La reforma también recoge nuevas condiciones para los cascos de los motoristas y permite determinados dispositivos inalámbricos integrados en ellos para intercomunicación o navegación.

Otra de las novedades está relacionada con el chaleco reflectante, y es que las motocicletas deberán llevar uno de alta visibilidad a bordo para utilizarlo cuando sea necesario.

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Sin embargo, para los profesionales que utilizan estos vehículos durante su jornada laboral, la norma es más exigente: "Los riders que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento".

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Además, las motocicletas podrán utilizar el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, aunque no podrán hacerlo en cualquier circunstancia. El tramo tendrá que estar previamente habilitado y señalizado, la velocidad estará limitada a 30 kilómetros por hora y las motos deberán circular en fila de a uno.