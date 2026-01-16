La DGT cambia las normas en 2026: adiós a los triángulos, nuevas etiquetas y matrículas distintas

2026 ha comenzado con cambios muy importantes para los conductores en España. Desde el 1 de enero han entrado en vigor varias medidas que afectan directamente a la seguridad vial, al acceso a las grandes ciudades y a la identificación de vehículos. La Dirección General de Tráfico y los ayuntamientos serán los principales actores de estas novedades.

Todos los cambios normativos que ha introducido la DGT desde el 1 de enero de 2026

La novedad más conocida a día de hoy es la obligatoriedad de la baliza luminosa V16, que sustituye definitivamente a los triángulos de emergencia. Se trata de un dispositivo que permite señalizar un vehículo averiado sin abandonar el coche, emitiendo una señal visible a larga distancia.

Además, la DGT ya ha anunciado la evolución del sistema con la nueva baliza V27, que incorpora mejoras tecnológicas y de conectividad respecto a la V16 actual.

Desde el 1 de enero de 2026 también ha comenzado a aplicarse la nueva normativa de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Las ordenanzas municipales regularán el acceso de los vehículos en función de la etiqueta ambiental.

Coches sin distintivo serán los más perjudicados, mientras que el resto de vehículos verá limitado su acceso según la letra de la pegatina. En ciudades como Madrid, se mantiene durante 2026 la prórroga para determinados vehículos sin etiqueta, aunque las restricciones irán progresando poco a poco.

Un cambio menos llamativo afecta a las matrículas de los coches. En 2026 comenzarán a verse nuevas letras en las matrículas de los vehículos recién matriculados: P y Q son las letras que marcarán una nueva etapa y que permitirá identificar de forma aproximada la antigüedad de cada coche.

Con todas estas novedades, la DGT busca reducir accidentes, mejorar la calidad del aire y seguir ampliando el parque móvil actual con una correcta identificación de los vehículos. Como ya vamos viendo, 2026 trae nuevas reglas y conviene conocerlas para evitar sanciones o problemas innecesarios.