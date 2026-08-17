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La DGT cambia las normas el 1 de octubre de 2026: entran en vigor las nuevas obligaciones para patinetes, ciclistas y motoristas

El Gobierno introduce una batería de cambios para reforzar la protección de los usuarios vulnerables y adaptar las normas a las nuevas formas de movilidad

Más de la mitad de los españoles cree que su ciudad no está adaptada para el uso de bicis y patinetes

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Claudio Torres

El próximo 1 de octubre de 2026 entrará en vigor buena parte de la reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio. La nueva normativa introduce cambios que afectarán a millones de conductores y, especialmente, a quienes utilizan patinetes eléctricos, bicicletas y motocicletas. El objetivo principal es reforzar la seguridad y aumentar la protección de los considerados usuarios vulnerables de la vía.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la creación de esta categoría de “usuario vulnerable de la vía”, en la que se incluyen peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. La reforma establece nuevas obligaciones para estos colectivos, pero también introduce normas dirigidas a los conductores de coches para reducir los riesgos en adelantamientos y situaciones de emergencia.

Pere Navarro, director de la DGT.

Pere Navarro, director de la DGT. / DGT

En el caso de los patinetes eléctricos, una de las principales novedades será la fijación de una edad mínima de 15 años para poder conducirlos. Además, será obligatorio utilizar casco y llevar un chaleco reflectante durante la noche o cuando exista poca visibilidad. Los profesionales que utilicen un VMP para trabajar tendrán que llevar el chaleco en todo momento. No cumplir estas obligaciones podrá considerarse una infracción grave y acarrear una multa de hasta 200 euros.

La normativa también establece que los patinetes deberán circular con su sistema de alumbrado encendido, aunque esta obligación concreta no entrará en vigor hasta el 1 de octubre de 2027. Además, se abre la posibilidad de que los VMP circulen fuera de los núcleos urbanos por determinadas vías separadas del tráfico a motor, siempre que esté permitido.

Los ciclistas también estarán sujetos a nuevas reglas. En las carreteras interurbanas desaparecerán las excepciones existentes al uso del casco, por lo que todos deberán utilizarlo. Al mismo tiempo, la reforma endurece las condiciones para los conductores que adelanten a una bicicleta: deberán reducir su velocidad al menos 20 km/h respecto al límite de la vía y mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros.

Cuando existan dos o más carriles en el mismo sentido, además, el vehículo que adelante a un ciclista deberá cambiar completamente de carril. En las ciudades, las bicicletas pasarán a circular preferentemente por el centro del carril y los vehículos que circulen detrás deberán mantener una distancia mínima de cinco metros.

Ciclista senior

Ciclista senior / PEXELS.

Los motoristas también tendrán nuevas obligaciones. Tanto conductores como pasajeros de motocicletas y ciclomotores deberán utilizar calzado cerrado en cualquier tipo de vía. En las carreteras interurbanas será obligatorio, además, utilizar guantes de protección. La reforma contempla también que las motos puedan utilizar el arcén derecho en situaciones de congestión, siempre que esté expresamente permitido y circulen a un máximo de 30 km/h.

Otra de las novedades afecta a quienes se encuentren con un vehículo averiado o accidentado. Al pasar junto a él, los conductores deberán dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros y reducir su velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite establecido en esa carretera. La medida pretende proteger tanto a los conductores afectados como a los trabajadores de asistencia y mantenimiento que tengan que permanecer junto a la calzada.

La reforma también regula por primera vez el denominado carril de emergencia. Cuando un atasco provoque que los vehículos circulen prácticamente detenidos, los conductores deberán desplazarse hacia los laterales para dejar un espacio libre en el centro de la calzada. Por ese pasillo podrán avanzar ambulancias, policías, bomberos y otros servicios de emergencia, reduciendo el tiempo necesario para llegar hasta un accidente.

La nieve también tendrá su propia regulación. Cuando las condiciones meteorológicas dificulten la circulación en autopistas y autovías, estará prohibido adelantar y los vehículos deberán utilizar únicamente el carril derecho. El izquierdo tendrá que quedar libre para facilitar el paso de los servicios de emergencia y de las máquinas quitanieves.

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También se modifican las reglas relativas al cinturón de seguridad. La reforma elimina determinadas excepciones y obliga a utilizarlo en todo momento a colectivos como los taxistas, los conductores de vehículos de mercancías y los vehículos destinados a la enseñanza de la conducción. En las ciudades, además, se introducen nuevas reglas para determinados pasos de peatones y se incorpora oficialmente al reglamento la figura de los “caminos escolares seguros”.

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Por último, la reforma establece nuevas condiciones para el estacionamiento de autocaravanas. Cuando estén estacionadas, no podrán desplegar elementos que sobresalgan de su perímetro, deberán apoyarse únicamente sobre sus neumáticos y no podrán realizar vertidos de líquidos procedentes del habitáculo. Con todos estos cambios, Tráfico busca adaptar las normas a las nuevas formas de movilidad y reforzar la seguridad en carretera y en las ciudades.

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