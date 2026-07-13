La DGT cambia la ITV: estos vehículos deberán pasar la inspección cada seis meses durante los primeros diez años

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido cambios en la normativa que afecta a las autocaravanas y las furgonetas camperizadas, un tipo de vehículo cuyo número no ha dejado de crecer en España durante la última década. Según los datos del organismo que dirige Pere Navarro, el parque de estos vehículos ha pasado de poco más de 48.000 unidades en 2015 a cerca de 137.000 en la actualidad, una evolución que ha llevado a adaptar algunos aspectos de la regulación, especialmente los relacionados con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

La principal novedad consiste en que la DGT establece un tratamiento diferente para las autocaravanas y las furgonetas camperizadas, diferenciándolas en función de la categoría de homologación. A partir de ahora, las autocaravanas, catalogadas como vehículos de categoría M, tendrán unos plazos de inspección distintos a los de las furgonetas vivienda, incluidas dentro de la categoría N.

Esto es lo que debes revisar antes de viajar en caravana o autocaravana / Sport

En el caso de las autocaravanas, la normativa mantiene un calendario de inspecciones relativamente similar al de otros vehículos particulares. Aquellas con una antigüedad inferior a cuatro años seguirán exentas de pasar la ITV. Cuando superen ese periodo, deberán someterse a una inspección cada dos años hasta cumplir diez años de antigüedad. A partir de ese momento, la revisión pasará a ser obligatoria todos los años.

Las condiciones cambian para las furgonetas camperizadas. Estos vehículos deberán acudir a la ITV con mayor frecuencia, ya que las inspecciones serán anuales durante sus diez primeros años de vida. Una vez superada esa antigüedad, el control será todavía más estricto y deberán pasar la inspección cada seis meses, es decir, dos veces al año.

Además de modificar los plazos de la ITV, la nueva instrucción también aclara algunos aspectos relacionados con la circulación y el estacionamiento de este tipo de vehículos. La DGT recuerda que, con carácter general, las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo siempre que respeten las normas de tráfico y no desarrollen actividades propias de la acampada.

Estos son los principales tipos de caravanas y autocaravanas del mercado y sus diferencias / Sport

No obstante, el organismo también recuerda que los ayuntamientos conservan la capacidad de establecer limitaciones específicas en sus municipios. De este modo, las ordenanzas municipales podrán restringir el tiempo máximo de estacionamiento o prohibir la acampada en determinadas zonas cuando existan motivos relacionados con la seguridad vial, la movilidad o el uso adecuado del espacio público.

Esta posibilidad se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo, que reconoce la capacidad de los municipios para regular el estacionamiento de autocaravanas dentro de su término municipal. El Alto Tribunal considera que estas limitaciones no persiguen discriminar a este tipo de vehículos, sino garantizar la fluidez del tráfico, proteger el uso peatonal de las vías y favorecer un reparto equilibrado de las plazas de aparcamiento.

Otra de las novedades incorporadas por la DGT es la inclusión de una nueva señal de tráfico en el catálogo oficial. Se trata de la señal S-128, que identificará los puntos habilitados para el vaciado de aguas residuales de caravanas y autocaravanas, facilitando así que los usuarios localicen estas instalaciones durante sus desplazamientos.

Señal S 128 / Sport

Con estos cambios, la Dirección General de Tráfico busca adaptar la normativa al crecimiento que ha experimentado el turismo sobre ruedas en España durante los últimos años. La diferenciación entre autocaravanas y furgonetas camperizadas, junto con la actualización de los plazos de inspección y la clarificación de las normas de estacionamiento, pretende ofrecer un marco regulatorio más ajustado a la realidad actual de un sector que continúa ganando protagonismo en las carreteras españolas.