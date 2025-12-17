La DGT calma a los conductores: no habrá controles para ver si llevas la V16

La Dirección General de Tráfico (DGT) cogió a muchos conductores por sorpresa cuando confirmó que llegado enero de 2026, sería obligatorio tener la baliza V16 en el coche. Y ahora Pere Navarro, director general de Tráfico, ha querido aclarar varios puntos sobre la aplicación de ello.

Qué ocurrirá en el despliegue de la baliza V16

Para comenzar, el dirigente ha tranquilizado a muchos confirmando que no, la DGT no iría parando coches de forma aleatoria con tal de comprobar si un vehículo cuenta o no con la baliza. Y de igual forma, asegura que no hay intención de multar inicialmente por no llevarla.

Pere Navarro menciona que lo que quieren hacer con la baliza V16 es que su uso se consolide, pero no a costa de que los conductores la vean como castigo de ninguna clase. Debe ser una ayuda para todo el mundo, no una potencial penalización.

El máximo responsable de Tráfico aclara también el funcionamiento de la baliza: básicamente, esta emite una señal a la plataforma DGT 3.0 mediante la que facilitar la localización de averías. Con ello se pretende agilizar todo proceso.

Pero, ¿es posible que la baliza V16 registre datos personales del conductor o que esté mandando información constantemente sobre su paradero? Pues no. Pere Navarro no deja dudas: la baliza solamente comparte geolocalización una vez que el propio conductor la activa.

Donde el ejecutivo ha dejado algo más de dudas es en cuanto a la cobertura de la baliza V16. Asegura que a pesar de que generalmente debería funcionar sin problemas, algunos túneles podrían impedir que la señal de esta se retransmitiera debidamente.

Con todo esto, Pere Navarro deja claro que la intención de uso de la baliza V16 es de beneficiar al conductor. Eso sí, dejando la puerta abierta a que a largo plazo sí pudieran aplicarse sanciones ante la ausencia de la baliza V16.

¿Qué te parece la medida de la DGT? ¿Crees que es adecuado el cambio de chaleco y señal a la baliza o consideras que es un movimiento que no tendrá demasiado impacto en cómo se señalizan las averías y accidentes de tráfico?