La DGT avisa: este radar es el que más preocupa a los conductores: Llega a poner 120 multas en apenas una hora

Las campañas de vigilancia de velocidad son habituales en las carreteras españolas y, una vez terminan, la DGT acostumbra a hacer balance con cifras generales de todo el país. Lo ocurrido recientemente en San Vicente del Raspeig, en Valencia, ha sido bastante diferente.

Un control con radar móvil realizado en esta localidad de unos 60.000 habitantes dejó unos datos especialmente llamativos, hasta el punto de que la propia Policía Local decidió hacerlos públicos para advertir de un problema que sigue muy presente en las carreteras: el exceso de velocidad. En apenas 40 minutos, los agentes llegaron a detectar 120 infracciones.

Los datos registrados por el cinemómetro reflejan la magnitud del problema. El dispositivo permaneció instalado durante apenas 40 minutos en una de las principales arterias de la ciudad y, en ese corto periodo de tiempo, detectó un total de 120 infracciones.

Coche superando la velocidad permitida / SPORT

La DGT avisa si no quieres ser pillado por exceso de velocidad

Una cifra especialmente llamativa si se tiene en cuenta que equivale a una media de tres multas por minuto. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves en la calle Río Turia, una vía en la que el límite de velocidad está fijado en 50 km/h.

El control se llevó a cabo mientras las autoridades locales participaban en una campaña impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), cuyos resultados globales todavía están pendientes de conocerse.

El Reglamento General de Circulación establece diferentes sanciones en función de cuánto se supere la velocidad máxima permitida dentro de un núcleo urbano. Cuanto mayor sea el exceso, más elevada será la multa y también aumentará la pérdida de puntos del carnet.

Cuando se rebasa el límite en menos de 30 km/h, la sanción es de 100 euros y no implica la retirada de puntos. Si el exceso se sitúa entre 31 y 50 km/h, la multa asciende a 300 euros y supone la pérdida de dos puntos. Entre 51 y 60 km/h por encima del límite, la sanción alcanza los 400 euros y cuatro puntos, mientras que superar la velocidad permitida en más de 60 km/h puede traducirse en una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos.

Radares en las carreteras / SPORT

La situación se vuelve todavía más seria cuando el exceso alcanza determinados niveles. A partir de 80 km/h por encima de la velocidad permitida, la conducta puede pasar del ámbito administrativo al penal. En estos casos, el conductor podría enfrentarse a consecuencias que van más allá de una multa, como penas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad.

Ante el elevado número de infracciones detectadas en un periodo de tiempo tan reducido, la Policía Local y el Ayuntamiento estudiarán la elaboración de un informe para reforzar la seguridad vial en la zona. Además, el departamento municipal de Infraestructuras analizará qué actuaciones pueden llevarse a cabo para mejorar tanto esta vía como su entorno.

Desde el consistorio también han hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para que extremen la precaución al volante y respeten las normas de circulación. El objetivo es reducir las conductas de riesgo y evitar posibles accidentes de tráfico.