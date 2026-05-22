La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado”

En 2025, las salidas de vía provocaron 482 muertos y 1.788 heridos graves. Son más víctimas que todas las colisiones juntas. La mayoría se producen en carreteras convencionales, en tramos de curva y durante el día.

Una investigación del Instituto Nacional de Tráfico y Seguridad Vial, que analiza el periodo 2017-2023, contabiliza más de 107.000 víctimas en 80.000 salidas de vía. Los autores subrayan que estos siniestros representan el 40% de los fallecidos en carreteras interurbanas.

El estudio detecta un aumento de la mortalidad en horario nocturno, especialmente entre las dos y las cinco de la madrugada, en vías sin iluminación, con climatología adversa y en trazados con cambios de rasante. También relaciona una mayor gravedad con curvas sin señalizar y con la antigüedad del vehículo.

Un patrón que se repite: un solo vehículo, sin reacción

En nueve de cada diez salidas de vía mortales hay un único vehículo implicado: "en el 90% de los casos hay un único vehículo implicado” En muchos casos, no se observan maniobras de rectificación. Los investigadores apuntan a desvanecimientos, somnolencia o distracciones como posibles causas cuando no hay frenadas ni giros previos al impacto.

Las estadísticas muestran que tres de cada cuatro salidas de vía mortales están relacionadas con distracciones o exceso de velocidad. El alcohol aparece en cuatro de cada diez conductores implicados en siniestros con fallecidos. También influyen el consumo de drogas y el no uso de sistemas de seguridad.

Los expertos coinciden en que el factor humano es determinante. La mayoría de los accidentes se producen porque el conductor se queda dormido, se distrae o realiza un volantazo brusco.

El papel del escenario y la infraestructura

La gravedad del siniestro depende de la velocidad, la dinámica del vehículo y las características de la vía. Cuando no existen barreras de seguridad, los vuelcos y los impactos contra taludes u obstáculos aumentan la letalidad. En rectas, las salidas de vía suelen estar vinculadas a la pérdida de atención o al sueño; en curvas, al exceso de velocidad.

Los investigadores recurren a los registradores de eventos del vehículo, las conocidas "cajas negras", para reconstruir lo ocurrido. Estos dispositivos permiten saber si el conductor frenó, soltó el acelerador o giró el volante. La ausencia total de reacción puede indicar somnolencia o un desvanecimiento.

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como la detección de somnolencia, el mantenimiento de carril o los avisos por distracción, se consolidan como herramientas esenciales para reducir estos siniestros.

La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado” / Archivo

Formación, vigilancia y mejores infraestructuras: las líneas de actuación

Los expertos reclaman más investigación, campañas de concienciación y una formación más sólida para los conductores. También señalan la necesidad de mejorar las infraestructuras, especialmente en tramos con curvas peligrosas, arcenes estrechos, obstáculos sin proteger o desniveles.

Las administraciones trabajan en métodos para evaluar la seguridad de las carreteras mediante parámetros objetivos que permitan actuar antes de que se produzcan siniestros graves.