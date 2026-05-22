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La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: "En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado"

Un riesgo que sigue creciendo en las carreteras españolas

La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado”

La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado” / Archivo

Mariona Carol

Mariona Carol

En 2025, las salidas de vía provocaron 482 muertos y 1.788 heridos graves. Son más víctimas que todas las colisiones juntas. La mayoría se producen en carreteras convencionales, en tramos de curva y durante el día.

Una investigación del Instituto Nacional de Tráfico y Seguridad Vial, que analiza el periodo 2017-2023, contabiliza más de 107.000 víctimas en 80.000 salidas de vía. Los autores subrayan que estos siniestros representan el 40% de los fallecidos en carreteras interurbanas.

El estudio detecta un aumento de la mortalidad en horario nocturno, especialmente entre las dos y las cinco de la madrugada, en vías sin iluminación, con climatología adversa y en trazados con cambios de rasante. También relaciona una mayor gravedad con curvas sin señalizar y con la antigüedad del vehículo.

Un patrón que se repite: un solo vehículo, sin reacción

En nueve de cada diez salidas de vía mortales hay un único vehículo implicado: "en el 90% de los casos hay un único vehículo implicado” En muchos casos, no se observan maniobras de rectificación. Los investigadores apuntan a desvanecimientos, somnolencia o distracciones como posibles causas cuando no hay frenadas ni giros previos al impacto.

Las estadísticas muestran que tres de cada cuatro salidas de vía mortales están relacionadas con distracciones o exceso de velocidad. El alcohol aparece en cuatro de cada diez conductores implicados en siniestros con fallecidos. También influyen el consumo de drogas y el no uso de sistemas de seguridad.

Los expertos coinciden en que el factor humano es determinante. La mayoría de los accidentes se producen porque el conductor se queda dormido, se distrae o realiza un volantazo brusco.

El papel del escenario y la infraestructura

La gravedad del siniestro depende de la velocidad, la dinámica del vehículo y las características de la vía. Cuando no existen barreras de seguridad, los vuelcos y los impactos contra taludes u obstáculos aumentan la letalidad. En rectas, las salidas de vía suelen estar vinculadas a la pérdida de atención o al sueño; en curvas, al exceso de velocidad.

Los investigadores recurren a los registradores de eventos del vehículo, las conocidas "cajas negras", para reconstruir lo ocurrido. Estos dispositivos permiten saber si el conductor frenó, soltó el acelerador o giró el volante. La ausencia total de reacción puede indicar somnolencia o un desvanecimiento.

Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como la detección de somnolencia, el mantenimiento de carril o los avisos por distracción, se consolidan como herramientas esenciales para reducir estos siniestros.

La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado”

La DGT avisa sobre uno de los grandes peligros para la seguridad vial en carretera: “En el 90% de los casos hay un único vehículo implicado” / Archivo

Formación, vigilancia y mejores infraestructuras: las líneas de actuación

Los expertos reclaman más investigación, campañas de concienciación y una formación más sólida para los conductores. También señalan la necesidad de mejorar las infraestructuras, especialmente en tramos con curvas peligrosas, arcenes estrechos, obstáculos sin proteger o desniveles.

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Las administraciones trabajan en métodos para evaluar la seguridad de las carreteras mediante parámetros objetivos que permitan actuar antes de que se produzcan siniestros graves.

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